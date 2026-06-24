O Brasil vem demonstrando uma evolução positiva ao longo desta Copa do Mundo. Ainda assim, para esta quarta-feira, 24, contra a Escócia, o técnico Carlo Ancelotti espera dificuldade. O jogo acontece às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

A partida é válida pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. No mesmo horário, Marrocos e Haiti estarão jogando em Atlanta. Brasil e Marrocos dividem a liderança da chave, com 4 pontos cada, com vantagem verde-amarela de dois gols de saldo.

Em uma entrevista coletiva que começou perto das 21h (horário local), devido ao atraso no voo que levou a seleção brasileira de Nova Jersey para Miami, Ancelotti se apressou nas respostas. Deixou claro que o time ainda está em busca da sua melhor forma e projetou uma partida complicada. O treinador não quer nem saber de informações da partida do adversário.

“Obviamente, vamos focar no jogo que temos que fazer e temos que fazer bem. Tentar melhorar o que fizemos no jogo contra o Haiti. Vai ser mais difícil, já que a Escócia tem uma boa equipe e é bem organizada. Eles têm uma oportunidade de se classificar melhor e por isso não vamos pensar no outro jogo”, disse Ancelotti. “Tenho a confiança que vamos seguir melhorando.”

Quando Neymar joga?

Como de praxe, Ancelotti não revelou o time titular. O que se sabe é que Raphinha, com dores no músculo posterior da coxa direita, não joga. Neymar estará disponível no banco de reservas ainda que não tenha minutos garantidos. O treinador italiano até ironizou quando perguntado quantos minutos o camisa 10 teria.

“Eu posso jogar 90 minutos caminhando”, disse Ancelotti, arrancando risos de boa parte dos presentes. “O Neymar trabalhou muito bem, treinou muito bem. Estou feliz com ele.”

Para o lugar de Raphinha, Gabriel Magalhães e Rayan brigam por uma vaga. Luiz Henrique é outro nome que pode ser utilizado pelo lado direito do ataque.

A tendência é que o Brasil vá a campo com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Gabriel Magalhães (Rayan), Matheus Cunha e Vini Jr.