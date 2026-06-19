Endrick é um dos nomes mais falados na seleção brasileira ainda que não tenha sequer estreado na Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti se rendeu ao atacante nesta quinta-feira, 18, véspera do jogo do Brasil contra o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C.
O jogador marcou um gol no último amistoso antes da Copa e ganhou ainda mais o apoio do torcedor. No entanto, Ancelotti optou por um ataque com Lucas Paquetá, Raphinha, Vini Jr. e Igor Thiago na partida de estreia. Matheus Cunha deve entrar na equipe para a partida diante do Haiti.
Ancelotti adotou o melhor estilo “torcedores, calma”, como diz a conhecida piada em estádios brasileiros ao falar do jogador de 19 anos.
“Temos que colocar Endrick no momento correto (risos). Vamos esperar um pouco”, disse o treinador, que ainda arrancou risos enquanto comparava Matheus Cunha e Igor Thiago.
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Endrick não é nem um, nem outro. Endrick é um talento extraordinário. O Brasil vai aproveitar das suas qualidades nessa e na próxima Copa do Mundo. Ele é paciente, não tem pressa, é muito maduro para a sua idade. São aspectos importantes. A família perto dele também é paciente, são aspectos importantes.
“Matheus Cunha é mais associativo, tem mais qualidade de segundo atacante do que de referência, algo que o Igor Thiago tem. Ele é forte, é muito agressivo. Endrick não é nem um nem outro. Endrick é um talento extraordinário. O Brasil vai aproveitar das suas qualidades nessa e na próxima Copa do Mundo. Ele é paciente, não tem pressa, é muito maduro para a sua idade. São aspectos importantes. A família perto dele também é paciente, são aspectos importantes”, conclui o treinador.
O treinador já havia sinalizado que não utilizaria Endrick na velocidade que o torcedor gostasse e poderia ser utilizado em 2030. Em entrevista à PLACAR, em janeiro, edição 1531.
O Brasil enfrenta o Haiti nesta sexta, a partir das 21h30 (de Brasília), em Filadélfia. O último compromisso da seleção na primeira fase é diante da Escócia, na quarta, em Miami.