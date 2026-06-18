A seleção brasileira mantém o mistério para a partida contra a equipe haitiana nesta sexta-feira, 18, a partir das 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Carlo Ancelotti indicou mudanças, mas pediu paciência para ver Endrick em ação.

Os nomes de Luiz Henrique e Endrick ganharam força ao longo da semana de treinamentos. Ancelotti, mais uma vez, escondeu a escalação ainda que tenha dado pistas do que o torcedor verá em campo. Danilo deve ganhar a posição na lateral-direita.

“Alguma mudança vamos fazer. Pode ser que um jogador esteja mais descansado que outros. Temos que melhorar no que equilíbrio defensivo e ofensivo. Acredito que temos a qualidade para fazer um grande jogo”, disse Ancelotti na entrevista oficial da véspera da partida.

O Brasil estreou no Mundial com Bremer e depois Danilo na lateral-direita, Douglas Santos na lateral-esquerda e Igor Thiago de centroavante. O futebol apresentado esteve longe dos melhores e rendeu críticas a Ancelotti. O treinador italiano chegou a alterar a sua postura serena na entrevista após o empate no MetLife Stadium.

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Quando Endrick joga?

Desta vez, Ancelotti indicou uma provável substituição no meio-campo. Nesse cenário, Lucas Paquetá perderia a vaga para a entrada de Matheus Cunha. Luiz Henrique entrou no segundo tempo da partida de estreia, no lugar de Igor Thiago; Endrick amargou o banco de reservas.

“Endrick não é nenhum nem outro”, disse Ancelotti a comparar Matheus Cunha e Igor Thiago. “O Endrick é um talento extraordinário e o Brasil vai aproveitar das suas qualidades nessa Copa do Mundo e também na próxima. Ele é paciente. Não tem pressa, é muito maduro para a sua cidade. Isso é um aspecto muito importante. E também a família perto dele é muito paciente. Vou colocar o Endrick em um momento correto. Tem que esmoerar um pouco que vai ser importante.”

Provável escalação da seleção brasileira

A tendência então é que a seleção brasileira comece a partida contra a haitiana com: Alisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr.