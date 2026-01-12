A revista PLACAR de janeiro de 2026 já está disponível e em clima de Copa do Mundo. A edição 1531 traz na capa uma entrevista exclusiva com o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti.
A PLACAR de janeiro traz ainda a lista de venedores de 2025, com destaque para o multicampeão Flamengo e para o Corinthians, tetra da Copa do Brasil. O tradicional Ranking PLACAR foi atualizado, com o Mengão abrindo vantagem no topo.
Carletto também falou sobre os conselhos que deu a Endricke de como pretende repetir na seleção o sucesso que teve na parceria com Vinicius Jr. no Real Madrid. Trechos inéditos da entrevista, além do papo na íntegra, serão divulgados em nossas redes sociais nos próximos dias.
Ainda no aquecimento para a Copa do Mundo, PLACAR traz uma análise dos os adversários do Brasil no grupo C da Copa do Mundo. O repórter Guilherme Azevedo destrinchou como jogam e o que esperar de Marrocos, Haiti e Escócia.
Rumo ao hexa: quantos jogadores Ancelotti convocou até agora
Análise da seleção do Marrocos para a Copa – PLACAR
A amizade entre os presidentes da Fifa, Gianni Infantino, e dos EUA, Donald Trump, faz parte deste jogo. O repórter Enrico Benevenutti detalha os conflitos geopolíticos que cercam a Copa nos Estados Unidos. O seção especial de Copa é fechada com a tabela do Mundial, que começa em 11 de junho.
Campeões de 2025 e ranking PLACAR
A edição de janeiro de 2026 traz a tradicional lista dos campeões de 2025. O Flamengo foi o bicho-papão da temporada, campeão do Campeonato Carioca, Brasileirão, Libertadores e Supercopa. O Corinthians também tirou a barriga da miséria e festejou o Paulistão e a Copa do Brasil. Os títulos estaduais, europeus e do futebol feminino também foram destaques na seção.
Em seguida, atualizamos o Ranking PLACAR, elaborado pelo jornalista Rodolfo Rodrigues, com o Flamengo cada vez mais soberano no topo. O Rubro-Negro
somou 44 pontos e abriu 80 para o Palmeiras, que passou em branco em 2025. Corinthians, São Paulo e Santos fecham o top 5.
Por fim, na seção Prorrogação: uma homenagem a José Maria de Aquino, o primeiro repórter da história de PLACAR, uma dica de livro de Paulo Vinicius Coelho, o PVC, sobre Pelé, a crônica vencedora do Concurso do Museu do Futebol, e o Time dos Sonhos de Souza. A edição é fechada com uma coluna de Cássio Brandão, corintiano e maior colecionador de camisas do mundo.
Carta ao leitor: a magia está no ar
No aquecimento: parte da equipe de PLACAR já se pintou de Copa do Mundo – Kaio Lakaio/PLACAR
Bendito Jules Rimet! Há cerca de um século, o advogado francês, que de tão apaixonado pelo esporte criado pelos britânicos conseguiu chegar à presidência da Fifa, batalhava nos bastidores da bola, entre telegramas e longas viagens de navio, pela criação de uma das maiores realizações do homem: a Copa do Mundo de futebol. Todo fanático que se preze se lembra do primeiro Mundial que vivenciou e praticamente conta os ciclos de sua vida de quatro em quatro anos – até mesmo esse intervalo é perfeito, nem tão curto, nem tão longo, ideal para deixar uma saudade boa.
Quando a bola rola, até quem não se liga muito em futebol vira especialista, decora as ruas, reúne os amigos e sofre com sua seleção. O célebre escritor Eduardo Galeano (1940-2015), nascido no Uruguai, sede da edição inaugural de 1930 (boicotada por diversos europeus, mas mantida graças à determinação de Rimet), definiu bem o fenômeno. Ele dizia esperar começar a competição para pendurar na porta da sua casa um cartaz com a frase: “fechado por motivo de futebol”. No livro póstumo (L&PM, 2018), o autor de Futebol ao Sol e à Sombra (2015), um autointitulado “mendigo do bom futebol” explicou: “Quando retirei o cartaz, um mês depois, eu já havia jogado 64 jogos, de cerveja na mão, sem me mover da minha poltrona preferida.”
Já é ano de Copa e a cerca de seis meses do início marcado para 11 de junho, no Estádio Azteca, PLACAR entrou no aquecimento para a grande festa. O Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México será a 15ª com ampla cobertura da revista esportiva do Brasil, criada em 1970, o ano do tri. Somos pés-quentes, afinal já eternizamos em nossas páginas três títulos, inclusive um em solo mexicano e outro nos EUA.
É verdade que já faz tempo que aguardamos pelo hexa e que a fase recente da seleção não autoriza grande otimismo. A não ser por um personagem riquíssimo: Carlo Ancelotti. O repórter Klaus Richmond e o fotógrafo Alexandre Battibugli estiveram na sede da CBF no Rio para um encontro com o célebre treinador italiano, que abriu o jogo, desde sua estratégia para levar o escrete canarinho ao título até a possibilidade de convocar Neymar.
Klaus Richmond e Carlo Ancelotti – Alexandre Battibugli/PLACAR
A reveladora conversa a partir das próximas páginas mostra por que Carletto é considerado um gênio no que quesito liderança. “Ancelotti evita embates, mas fala nas entrelinhas. Dá recados sutis, sem jamais alterar o tom de voz. Ao fim da entrevista, justifiquei a insistência com o tema Neymar. Ele sorriu e disse: ‘sem problemas, é só futebol’”, conta Richmond.
A edição de janeiro traz 22 páginas dedicadas à Copa do Mundo, com análise dos adversários do Brasil e muito mais. Também celebra os principais campeões da temporada 2025, que terminou com chave de ouro, numa final repleta de nostalgia, em mata-mata, Maracanã cheio e festa do Corinthians, tetracampeão da Copa do Brasil. Por sinal, palmas para Samir Xaud, o jovem presidente da CBF, que em seus primeiros meses de mandato vem tomando boas atitudes, desde as mais corajosas, como a mudança do calendário de 2026, até as mais elementares, como abandonar o palco após entregar o troféu aos campeões, fugindo dos holofotes que pertencem aos atletas.
Será um ano agitadíssimo, com fortes emoções e novidades. Nosso tradicional Guia do Brasileirão será publicado em fevereiro, acompanhando o novo calendário. Em junho, teremos o tão aguardado Guia da Copa do Mundo, além de edições temáticas sobre o torneio nos meses anteriores e sucessivos. Aposto que você também já está ansioso.
SOLIDARIEDADE
Antes da virada para 2026, celebramos mais uma belíssima iniciativa de nosso Instituto, a realização da Copa PLACAR Comunidades Jovens, entre 26 de outubro e 21 de dezembro. Mais de 720 crianças de 12 comunidades participaram das competições, com jogos no CDC do Pequeninos do Jockey e final realizada no mítico campo do Pacaembu. O título ficou com as equipes Rosana (Sub-13) e Caveirinha (Sub-11 e Sub-15).
Os melhores jogadores receberam um troféu e um par de ingressos para um jogo no Allianz Parque em nosso camarote. “A missão do projeto, que é transformar vidas através do esporte, segue firme. O olhar de alegria das crianças ao receber as medalhas foi emocionante, assim como a tristeza de quem perdeu, mas entendeu que isso faz parte da vida.
O importante é a disciplina, a educação e o trabalho em equipe que farão deles seres humanos melhores. O esporte salva vidas”, ressalta Vanessa Miranda, CEO do Instituto. A SPTuris contribuiu com R$ 250.000, através de itens como ônibus, kit lanches, ambulância, bombeiros, seguranças, artes e cenografia. PLACAR também agradece os parceiros que tornaram essa iniciativa possível: Decathlon, Ecovis WFA ,Grupo Bimbo e Troféus Olimpo).
Conheça e apoie o projeto em: www.institutoplacar.org.br