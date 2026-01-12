A revista PLACAR de janeiro de 2026 já está disponível e em clima de Copa do Mundo. A edição 1531 traz na capa uma entrevista exclusiva com o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti.

A PLACAR de janeiro traz ainda a lista de venedores de 2025, com destaque para o multicampeão Flamengo e para o Corinthians, tetra da Copa do Brasil. O tradicional Ranking PLACAR foi atualizado, com o Mengão abrindo vantagem no topo.

Já nas bancas de todo o país, a PLACAR 1531 já está disponível em versão digital para assinantes.

Ancelotti e os rivais do Brasil

Durante a entrevista exclusiva ao repórter Klaus Richmond, na sede da CBF, no Rio, Ancelotti abordou diversos temas importantes e indefinidos visando a Copa do Mundo na América do Norte. Manteve, por exemplo, aberta possibilidade de convocar Neymar e de contar com o veterano na posição de falso 9.

Carletto também falou sobre os conselhos que deu a Endrick e de como pretende repetir na seleção o sucesso que teve na parceria com Vinicius Jr. no Real Madrid. Trechos inéditos da entrevista, além do papo na íntegra, serão divulgados em nossas redes sociais nos próximos dias.

Ainda no aquecimento para a Copa do Mundo, PLACAR traz uma análise dos os adversários do Brasil no grupo C da Copa do Mundo. O repórter Guilherme Azevedo destrinchou como jogam e o que esperar de Marrocos, Haiti e Escócia.