O técnico Paulo Pezzolano justificou as sete mudanças na escalação titular do Internacional, em entrevista coletiva após a vitória contra o Santos, na última quarta-feira, 18. As mudanças foram uma estratégia para manter a intensidade competitiva na partida. Na Vila Belmiro, o treinador priorizou atletas em condições físicas ideais para suportar a maratona de jogos.
Estratégia de rodízio e entrega física
De acordo com o ge.globo, Pezzolano enfatizou que a escolha por uma formação alternativa visava garantir que todos em campo estivessem 100% física e mentalmente. As entradas de Bruno Gomes, Félix Torres, Villagra, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Rodríguez e Alerrandro foram planejadas para combater o desgaste do elenco, enquanto Medalhões como Mercado, Bernabei, Alan Patrick e Carbonero iniciaram no banco de reservas. O treinador elogiou a entrega do grupo, destacando que a resiliência foi determinante para o resultado positivo fora de casa.
Detalhes da vitória na Vila Belmiro
O triunfo do Internacional foi consolidado com gols de Zé Ivaldo (contra), no início da etapa final, e Carbonero, que selou o placar aos 49 minutos do segundo tempo. O Santos descontou com um gol de pênalti marcado por Neymar. Este resultado marcou a primeira vitória do clube gaúcho nesta edição do campeonato nacional, provocando ainda a demissão do técnico santista Juan Pablo Vojvoda.
- Placar final: Santos 1 x 2 Internacional;
- Gols do Inter: Zé Ivaldo (contra) e Carbonero;
- Gol do Santos: Neymar (pênalti);
- Data do confronto: 18 de março de 2026.
Impacto na sequência do Brasileirão
Com a vitória, o Internacional atinge a marca de 5 pontos em 7 jogos disputados. Antes do confronto, a equipe ocupava a 18ª colocação, e os três pontos conquistados oferecem fôlego ao trabalho da comissão técnica. A postura agressiva do time, mesmo com mudanças profundas, reforça a confiança na adotada por Pezzolano para lidar com o calendário apertado do futebol brasileiro.