A Holanda confirmou seu favoritismo e garantiu a liderança do Grupo F da Copa do Mundo 2026 ao vencer a Tunísia por 3 a 1 na noite desta quinta-feira, 25. Em partida disputada no Arrowhead Stadium, em Kansas, nos Estados Unidos, a seleção europeia construiu o resultado com um início avassalador e soube controlar o ímpeto adversário para carimbar sua vaga na fase 16 avos do torneio.

O adversário da Holanda na próxima fase será o Marrocos, segundo colocado do Grupo B, que teve o Brasil como líder. Com isso, a seleção brasileira enfrentará o Japão, que empatou em 1 a 1 com a Suécia e terminou em segundo do Grupo F.

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Início avassalador define o rumo

A narrativa do jogo foi desenhada logo nos primeiros minutos. Impondo um ritmo intenso, a equipe comandada por Ronald Koeman não deu tempo para a Tunísia respirar. Logo aos três minutos, Dumfries cruzou com veneno pela direita e forçou o erro de Skhiri, que desviou contra o próprio patrimônio, abrindo o placar. Apenas três minutos depois, a eficiência holandesa na bola parada puniu os africanos novamente: Reijnders cobrou falta, Van Dijk ajeitou de cabeça e Brobbey apareceu livre para empurrar para as redes, anotando seu terceiro gol no Mundial.

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Esperança tunisiana e o golpe de misericórdia

Após um primeiro tempo de amplo domínio europeu, a Tunísia voltou do intervalo disposta a mudar a história. Aos nove minutos da etapa final, a esperança acendeu quando Mastouri subiu mais alto que a defesa após cobrança de escanteio de Hannibal e descontou o placar. No entanto, a reação foi rapidamente sufocada. Oito minutos depois, a Holanda usou a mesma arma para dar o golpe de misericórdia. Em novo escanteio cobrado por Reijnders, Van Hecke antecipou a marcação na primeira trave e cabeceou firme. A bola ainda desviou em Slimane antes de entrar, selando o 3 a 1.

Com a vantagem confortável restaurada, a Holanda passou a administrar a posse de bola e ditar o ritmo em Kansas City. A equipe europeia ainda quase transformou a vitória em goleada aos 21 minutos, quando Reijnders, um dos grandes destaques da partida, encobriu o goleiro Dahmen, mas viu a bola parar caprichosamente no travessão.

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