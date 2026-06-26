O Japão está nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e será o adversário do Brasil. Em um duelo dramático disputado nesta quinta-feira (25) no AT&T Stadium, em Arlington, a seleção asiática empatou por 1 a 1 com a Suécia, que também garantiu vaga entre os melhores terceiros.

O resultado foi construído com golaços de Maeda e Elanga na segunda etapa, mas o grande herói da classificação japonesa atende pelo nome de Suzuki. O goleiro operou verdadeiros milagres nos acréscimos para frear o desespero sueco, garantindo o segundo lugar do Grupo F.

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Calor intenso e xadrez tático

A primeira etapa em Dallas foi marcada por um jogo truncado, muito concentrado no meio-campo e prejudicado pelo forte calor, que obrigou os jogadores a usarem bolsas de gelo na nuca durante a parada para hidratação. Precisando desesperadamente da vitória para não ser eliminada, a Suécia esbarrou em um Japão bem postado defensivamente. A única grande emoção antes do intervalo veio dos pés asiáticos: aos 45 minutos, Doan serviu Nakamura, que bateu colocado para uma linda defesa do goleiro Zetterstrom.

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Golaços incendeiam a partida

O cenário mudou drasticamente na volta dos vestiários. O jogo ganhou em velocidade e, aos 10 minutos, a eficiência japonesa falou mais alto. Em uma belíssima troca de passes, Doan tabelou com Ueda e encontrou Maeda livre entre os zagueiros. O atacante bateu cruzado, no canto direito, marcando um golaço para abrir o placar. A resposta sueca, no entanto, foi imediata e na mesma moeda. Aos 16 minutos, Elanga recebeu de Gyokeres na ponta direita, cortou para o meio e acertou um lindo chute de curva, empatando o duelo e recolocando fogo na disputa pela vaga.

A muralha Suzuki sela o destino

Com o empate servindo apenas ao Japão, os minutos finais se transformaram em um ataque contra defesa. A Suécia se lançou inteira ao ataque, abusando dos cruzamentos e das jogadas individuais. Foi então que brilhou a estrela de Suzuki. Aos 47 do segundo tempo, o goleiro japonês voou para espalmar um chute perigoso de Elanga. No minuto seguinte, o lance capital da partida: após cobrança de escanteio, Isak cabeceou à queima-roupa e Suzuki operou um milagre espetacular, salvando em cima da linha.

O apito final confirmou a Holanda como líder do grupo, o Japão na segunda colocação para encarar a seleção brasileira.

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