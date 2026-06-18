A Copa do Mundo de 2026 será palco de um marco histórico neste domingo, 21, à 1h (de Brasília), quando Tunísia e Japão se enfrentarão no Estádio Monterrey, no México. O confronto, válido pelo Grupo F, será o milésimo jogo na história da principal competição de seleções do futebol masculino.

Detalhes da Celebração e Arbitragem

Para celebrar a ocasião, a entidade máxima do futebol escalou o árbitro romeno István Kovács para conduzir a partida. Ele será auxiliado pelos compatriotas Ferencz Tunyogi e Mihai Marica.

A Adidas, parceira da Fifa, desenvolveu um uniforme exclusivo para a equipe de arbitragem. A roupa contará com três listras douradas nas mangas e um patch comemorativo com a inscrição “Match 1000”, em alusão ao número histórico alcançado pela competição, conforme registrado pelo Lance!.

Contexto e Evolução do Torneio

A Copa do Mundo, que teve sua primeira edição em 1930 no Uruguai com 13 equipes, evoluiu significativamente ao longo das décadas. O torneio expandiu o número de participantes até o formato atual, que inclui 48 seleções, consolidando-se como o maior evento de futebol do planeta.