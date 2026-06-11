A seleção do Japão anunciou o corte do meio-campista Wataru Endo por lesão nesta quinta-feira, 11. O volante veterano é mais um jogador de destaque a desfalcar o plantel da equipe nipônica na Copa do Mundo de 2026 por problemas físicos.

Lesões preocupam Japoneses

O volante do Liverpool sofreu um problema físico que não foi detalhado oficialmente pelos Samurais Azuis, que já perderam peças-chave (como os atacantes Kaoru Mitoma e Takumi Minamino) durante a preparação para o Mundial.

Aos 33 anos, Wataru Endo tem 73 partidas disputadas pela seleção japonesa e quatro gols marcados. Estreou pela seleção em 2015 e capitaneou o time asiático em diversas oportunidades. É, portanto, mais uma baixa importante pro time do técnico Hajime Moriyasu.

Shuto Machino, atacante de 26 anos que defende o Borussia Monchengladbach, da Alemanha, foi convocado para a vaga deixada por Endo. Machino tem 14 jogos disputados e 5 gols marcados com a camisa da Seleção Japonesa.

Ele deve se juntar ao elenco em breve. O Japão estreia na Copa do Mundo no próximo dia 15 de junho, quando enfrenta a Holanda em Dallas, no Texas, EUA.