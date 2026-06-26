Brasil e Japão se enfrentam na próxima fase da Copa do Mundo de 2026. Com a vitória da Holanda sobre a Tunísia e o empate por 1 a 1 entre os japoneses e a Suécia, os japoneses se garantiram na segunda colocação do Grupo F.

Assim, a partida pelos 16 avos de final está marcada para a próxima segunda-feira, 29, às 14h (de Brasília), no Estádio de Houston, nos Estados Unidos. O confronto vale vaga nas oitavas de final da competição.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

O Brasil garantiu a liderança do Grupo C ao vencer a Escócia por 3 a 0 na última rodada da fase de grupos. Pelo regulamento da Copa do Mundo, o primeiro colocado da chave enfrenta o segundo colocado do Grupo F na fase eliminatória.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções