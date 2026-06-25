Com o fim do primeiro dia de jogos da terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, três grupos já tem definidos as suas seleções classificadas e eliminadas do torneio. No entanto, os terceiros colocados dos Grupos A, B e C ainda têm chances de avançarem para a segunda fase.

Com o aumento do número de times disputando a competição, oito dos 12 terceiros colocados avançam para os 16 avos de final. A PLACAR explica as chances de Bósnia e Herzegovinia, Coreia do Sul e Escócia de se classificarem para a próxima fase.

Copa do Mundo 2026

Melhores 3º colocados

Classificação dos 3º colocados

Os 8 primeiros avançam ao Round of 32

#TimeGrupoPJVEDGPGCSG
1
Bósnia
B4311156-1
2
Suécia
F32101660
3
Croácia
L3210134-1
4
Coreia do Sul
A3310223-1
5
Argélia
J3210124-2
6
Paraguai
D3210124-2
7
Escócia
C3310214-3
8
Cabo Verde
H22020220
9
Bélgica
G22020110
10
RD Congo
K1201112-1
11
Equador
E1201101-1
12
Senegal
I0200236-3

Critérios de desempate: pontos → saldo de gols → gols pró → ordem alfabética por grupo. A linha destacada separa os 8 classificados dos eliminados.

Critérios de desempate

  1. Pontos conquistados nas partidas do grupo
  2. Saldo de gols
  3. Gols marcados
  4. Fair play – cartões amarelos e vermelhos recebidos pelos jogadores e comissão técnica
  5. Posição no Ranking da Fifa mais recente

Bósnia e Herzegovinia – risco baixo

Com a vitória sobre o Catar, por 3 a 1, a Bósnia chegou a 4 pontos no Grupo B, com saldo de -1, e, no momento, lidera a tabela dos terceiros colocados. Matematicamente, a Bósnia não pode ser ultrapassada por Senegal (que não pontuou ainda), Coreia do Sul e Escócia (que já disputaram todas as suas partidas).

Com isso, para a Bósnia ficar fora, seria necessário que os outros oito terceiros colocados vencessem as suas partidas. Nesse improvável cenário, a equipe capitaneada por Edin Dzeko seria a nona melhor terceiro colocada.

Coreia do Sul – risco alto

Depois de perder para a África do Sul, por 1 a 0, a Coreia do Sul terminou na terceira colocação do Grupo A, com saldo de -1, e ocupa, atualmente, a 4ª posição dentre os terceiros. Esse cenário é adverso, já que os Tigres Asiáticos só não podem ser ultrapassados pela Escócia na tabela.

Escócia – risco muito ato

A Escócia enfrenta um cenário de grande improbabilidade de passar para a próxima fase. Depois de perder para o Brasil, a seleção ocupando a 7ª colocação da tabela dos terceiros, com 3 pontos e -3 de saldo.

Para avançar, a equipe de Steve Clarke precisa torcer contra os outros cinco terceiros colocados abaixo de si, e ainda contar com a perda de saldo das seleções a sua frente.