Com o fim do primeiro dia de jogos da terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, três grupos já tem definidos as suas seleções classificadas e eliminadas do torneio. No entanto, os terceiros colocados dos Grupos A, B e C ainda têm chances de avançarem para a segunda fase.

Com o aumento do número de times disputando a competição, oito dos 12 terceiros colocados avançam para os 16 avos de final. A PLACAR explica as chances de Bósnia e Herzegovinia, Coreia do Sul e Escócia de se classificarem para a próxima fase.

Copa do Mundo 2026 Melhores 3º colocados Classificação dos 3º colocados Os 8 primeiros avançam ao Round of 32 # Time Grupo P J V E D GP GC SG 1 🇧🇦Bósnia B 4 3 1 1 1 5 6 -1 2 🇸🇪Suécia F 3 2 1 0 1 6 6 0 3 🇭🇷Croácia L 3 2 1 0 1 3 4 -1 4 🇰🇷Coreia do Sul A 3 3 1 0 2 2 3 -1 5 🇩🇿Argélia J 3 2 1 0 1 2 4 -2 6 🇵🇾Paraguai D 3 2 1 0 1 2 4 -2 7 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia C 3 3 1 0 2 1 4 -3 8 🇨🇻Cabo Verde H 2 2 0 2 0 2 2 0 9 🇧🇪Bélgica G 2 2 0 2 0 1 1 0 10 🇨🇩RD Congo K 1 2 0 1 1 1 2 -1 11 🇪🇨Equador E 1 2 0 1 1 0 1 -1 12 🇸🇳Senegal I 0 2 0 0 2 3 6 -3 Critérios de desempate: pontos → saldo de gols → gols pró → ordem alfabética por grupo. A linha destacada separa os 8 classificados dos eliminados. Ver tabela completa →Crava no bolão →

Critérios de desempate

Pontos conquistados nas partidas do grupo Saldo de gols Gols marcados Fair play – cartões amarelos e vermelhos recebidos pelos jogadores e comissão técnica Posição no Ranking da Fifa mais recente

Bósnia e Herzegovinia – risco baixo

Com a vitória sobre o Catar, por 3 a 1, a Bósnia chegou a 4 pontos no Grupo B, com saldo de -1, e, no momento, lidera a tabela dos terceiros colocados. Matematicamente, a Bósnia não pode ser ultrapassada por Senegal (que não pontuou ainda), Coreia do Sul e Escócia (que já disputaram todas as suas partidas).

Com isso, para a Bósnia ficar fora, seria necessário que os outros oito terceiros colocados vencessem as suas partidas. Nesse improvável cenário, a equipe capitaneada por Edin Dzeko seria a nona melhor terceiro colocada.

Coreia do Sul – risco alto

Depois de perder para a África do Sul, por 1 a 0, a Coreia do Sul terminou na terceira colocação do Grupo A, com saldo de -1, e ocupa, atualmente, a 4ª posição dentre os terceiros. Esse cenário é adverso, já que os Tigres Asiáticos só não podem ser ultrapassados pela Escócia na tabela.

Escócia – risco muito ato

A Escócia enfrenta um cenário de grande improbabilidade de passar para a próxima fase. Depois de perder para o Brasil, a seleção ocupando a 7ª colocação da tabela dos terceiros, com 3 pontos e -3 de saldo.

Para avançar, a equipe de Steve Clarke precisa torcer contra os outros cinco terceiros colocados abaixo de si, e ainda contar com a perda de saldo das seleções a sua frente.