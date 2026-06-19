A Escócia, líder do Grupo C, enfrenta Marrocos nesta sexta-feira, 19, às 19h (de Brasília). A partida, válida pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026, tem favoritismo dos marroquinos. No entanto, a seleção escocesa, que venceu o Haiti por 1 a 0 na estreia, tem na figura de Scott McTominay a sua grande esperança.

O meio-campista viveu altos e baixos durante a carreira, mas chega ao Mundial como um dos melhores jogadores do futebol italiano e um dos melhores meias do mundo.

Do lixo ao luxo

Scott McTominay surgiu nas categorias de base do Manchester United, clube em que permaneceu dos 12 aos 27 anos. Nascido em Lancaster, na Inglaterra, o jogador escolheu defender a seleção escocesa e já disputou duas Eurocopas, em 2021 e 2024.

Jogador alto, de 1,93m, e de muita força física, o meio-campista atuava na Inglaterra como pimeiro volante, durante a sua passagem no United. Em Old Trafford, mesmo vencendo dois títulos, McTominay nunca deslanchou e era visto como um símbolo da era fracassada dos Red Devils. Em agosto de 2024, tudo mudou, com uma transferência para o Napoli.

A mudança para a Itália não poderia ter feito melhor ao escocês. Na cidade que um dia foi palco de Diego Armando Maradona, McTominay se tornou protagonista, passando a atuar como um meia de forte chegada a área, com faro de artilheiro. Na temporada 2024/25, foram 13 gols na campanha do título do Schudetto napolitano, em que o meio-campista foi eleito o melhor jogador do Campeonato Italiano.

Os motivos para uma mudança tão brusca na carreira de McTominay podem ser encontrados no sol e nos tomates italianos, que segundo o próprio jogador, fizeram diferença, ou na mudança de posicionamento em campo. Antes preso a obrigações defensivas, atuar como um meia avançado criou um “monstro”, que na temporada 25/26 voltou a mostrar a veia artilheira, marcando 14 gols.

Herói escocês e divindade napolitana

Pela Escócia, McTominay já é considerado herói. O gol antológico de bicicleta, marcado na vitória por 4 a 2 sobre a Dinamarca, na última rodada das eliminatórias europeias, ajudou a devolver o Tartan Army de volta à Copa do Mundo, após quase três décadas.

Se na seleção escocesa McTominay já é herói e esperança, em Nápoles o jogador já é visto como divindade. “Se Maradona é Deus, ele é Jesus”. A frase dita por Diego Mardona Júnior, filho do “Dios” argentino, ilustra o pensamento das ruas napolitanas.