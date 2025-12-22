A Fifa divulgou nesta segunda-feira, 22, a última atualização de seu ranking de seleções masculinas em 2025. Sem grandes alterações no topo em relação ao mês de novembro, a Espanha consolidou sua hegemonia e termina o ano na liderança mundial. A seleção brasileira, que viveu um ano de altos e baixos, confirmou sua recuperação e fecha a temporada na quinta colocação, mantendo-se na elite do futebol global.

Impulsionada pelo título da Eurocopa de 2024 e pela boa campanha na Nations League, a equipe comandada por Luis de la Fuente termina o ciclo com 1877,18 pontos.

A Argentina, atual campeã mundial, segurou a segunda posição (1873,33 pontos) e é seguida de perto pela França (1870,00), que completa o pódio. A Inglaterra aparece logo atrás, em quarto lugar, fechando o grupo das seleções que superaram a barreira dos 1800 pontos.

Para o Brasil, o quinto lugar (1760,46 pontos) traz um alento após um período de turbulência. Em outubro, o país chegou a cair para a sétima posição — sua pior marca desde 2016 — após tropeços em amistosos e eliminatórias.

Sob o comando de Carlo Ancelotti, no entanto, mostrou evolução na reta final do ano, com destaque para a vitória sobre Senegal e o empate contra a Tunísia. A vantagem sobre Portugal, sexto colocado, é mínima (apenas 0,08 ponto), o que projeta uma disputa acirrada para o início de 2026.