Neste sábado (6), a seleção da Escócia encerrou a preparação para a Copa do Mundo de 2026 com uma vitória enfática, goleando a Bolívia por 4 a 0. O amistoso foi realizado no Sports Illustrated Stadium, em Harrison, Nova Jersey, EUA. O resultado serve como um grande impulso de confiança para a equipe de Steve Clarke, que se prepara para a primeira aparição em um Mundial em 28 anos.

Domínio Escocês no Primeiro Tempo

O placar foi construído inteiramente na primeira etapa, com a Escócia mostrando-se implacável e eficiente. Lawrence Shankland abriu o marcador aos 5 minutos, seguido por Scott McTominay aos 23. O atacante Che Adams foi o destaque da partida, balançando as redes duas vezes, aos 29 e 44 minutos, garantindo uma vantagem de quatro gols antes do intervalo.

A performance dominante da Escócia, especialmente no ataque, dissipou preocupações sobre o confronto decisivo contra o Haiti na próxima semana, o primeiro desafio da equipe na Copa do Mundo.

Destaques individuais: Che Adams brilha

A atuação de Che Adams foi crucial para a vitória escocesa. Seus dois gols no primeiro tempo consolidaram a superioridade da equipe e reforçaram sua posição como peça-chave no esquema tático de Steve Clarke. A eficácia do ataque escocês, com gols de diferentes jogadores, demonstra a versatilidade ofensiva antes do torneio.

Próximos Compromissos

Ao contrário da Bolívia, que não conseguiu se classificar para o torneio de 2026, a Escócia chega ao Mundial com grandes expectativas. A equipe está no Grupo C, onde enfrentará Brasil, Haiti e Marrocos.

A goleada sobre a Bolívia, que marcou o primeiro encontro entre as duas seleções, oferece motivos para otimismo, com a possibilidade de avançar da fase de grupos pela primeira vez na história internacional da Escócia.