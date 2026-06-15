A Suécia confirmou o favoritismo e estreou com o pé direito na Copa do Mundo de 2026. Em partida disputada na noite deste domingo, 14, no Estádio BBVA, em Monterrey, no México, a seleção europeia dominou a Tunísia e construiu uma goleada por 5 a 1. Com um ataque letal e aproveitando as falhas do adversário, os suecos garantiram os primeiros três pontos na competição.

Com o resultado expressivo, a Suécia assumiu a liderança do Grupo F, de onde deve sair o adversário do Brasil na segunda fase (o primeiro colocado de um grupo pega o segundo do outro, enquanto terceiros colocados podem ter outro caminho). Mais cedo, Japão e Holanda empataram em 2 a 2 pela mesma chave.

Início avassalador e controle europeu

O roteiro da vitória começou a ser escrito logo nos primeiros minutos. Aos 7 da primeira etapa, Ayari arriscou de fora da área com precisão e abriu o placar. O jogador, que possui ligações com o país adversário, optou por uma comemoração discreta.

A Tunísia até tentou responder com Slimane, que parou em grande defesa do goleiro Kristoffer Nordfeldt, mas a superioridade sueca era evidente. Aos 29 minutos, em um contra-ataque fulminante, Isak foi acionado na esquerda e bateu cruzado para ampliar.

Antes do intervalo, os africanos conseguiram descontar aos 43 minutos, quando Rekik desviou um cruzamento da direita, dando uma sobrevida à equipe.

Erro fatal e o golpe de misericórdia

A esperança tunisiana, no entanto, ruiu logo no início do segundo tempo devido a falhas individuais. Aos 10 minutos, Ellyes Skhiri vacilou na saída de bola e foi desarmado por Isak na entrada da área. O atacante, com visão de jogo, apenas rolou para Viktor Gyökeres, artilheiro do Arsenal e astro da seleção, que bateu na saída do goleiro para marcar o terceiro gol sueco, jogando um balde de água fria na reação adversária.

Tecnologia em campo sela a goleada

O placar foi transformado em goleada na reta final da partida, com direito a protagonismo da tecnologia. Svanberg balançou as redes, mas o lance gerou dúvidas sobre um possível impedimento. Foi então que a Trionda, a bola oficial do Mundial equipada com um sensor de movimento de 500 Hz, entrou em ação. O

sistema detectou um toque extremamente sutil de Isak na origem da jogada, colocando Svanberg em posição legal. O VAR validou o gol, decretando o 5 a 1 definitivo. Já nos acréscimos, Ayari, que é filho de tunisianos, acertou outro belo chute de pé direito e selou o 5 a 1.