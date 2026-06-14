A Holanda e o Japão protagonizaram um duelo emocionante na tarde deste domingo, 14, no AT&T Stadium, em Arlington. Em partida válida pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo 2026, as seleções empataram em 2 a 2. A Laranja Mecânica esteve à frente do placar em duas ocasiões, mas a resiliência dos Samurais Azuis falou mais alto, garantindo a igualdade nos minutos finais do confronto.

Muralha asiática e domínio sem gols

O primeiro tempo foi marcado por um roteiro claro: os europeus com a posse de bola e os asiáticos apostando em uma defesa compacta. A equipe comandada por Ronald Koeman encontrou imensas dificuldades para furar o bloqueio adversário.

A melhor chance holandesa saiu aos 33 minutos, quando Malen cabeceou firme após cobrança de escanteio, obrigando o goleiro Zion Suzuki a fazer uma defesa espetacular no reflexo. Nos minutos finais da etapa inicial, o Japão se soltou e quase surpreendeu com Nakamura e Ueda, mas o placar permaneceu zerado.

Gols, reações e emoção à flor da pele

A etapa complementar compensou a falta de gols do primeiro tempo logo nos minutos iniciais. Aos 5 minutos, o capitão Van Dijk subiu mais alto que a defesa japonesa e testou firme para o fundo das redes, inaugurando o marcador. No entanto, a vantagem durou pouco. Aos 12 minutos, em um lance que parecia inofensivo, Nakamura arriscou de fora da área e acertou o canto direito de Verbruggen, empatando o duelo.

A Holanda não se abateu e voltou a pressionar. Aos 18 minutos, Summerville fez grande jogada individual pela direita, cortou para o meio e bateu colocado. A bola tocou caprichosamente na trave antes de entrar, recolocando os europeus em vantagem.

O castigo no fim e a festa japonesa

Com a vantagem no placar, a Holanda optou por recuar suas linhas, estacionando um verdadeiro ônibus laranja na frente da área para garantir os três pontos. O Japão, mesmo sem estrelas importantes cortadas por lesão antes do torneio, foi valente. Na base do abafa e da bola aérea, a recompensa veio aos 43 minutos. Após cobrança de escanteio, Ogawa, que havia saído do banco de reservas, subiu livre e cabeceou no ângulo, decretando o 2 a 2.

O resultado deixa ambas as equipes com um ponto no Grupo F, que ainda conta com Suécia e Tunísia. Na próxima rodada, as seleções buscarão a primeira vitória para encaminhar a classificação às oitavas de final do Mundial.