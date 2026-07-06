Com contrato renovado até o fim da Copa do Mundo de 2030, Carlo Ancelotti vai continuar como treinador da seleção brasileira mesmo após o vexame contra a Noruega. O italiano deve ter mudanças em sua comissão técnica para o novo ciclo.

De acordo com o Estadão, o filho e auxiliar do treinador, Davide Ancelotti, vai deixar o cargo para assumir o Lille, da França. Outra possível saída é Taffarel, preparador de goleiros da seleção. O arqueiro do Tetra estava sofrendo críticas internas, pela falta de renovação na posição.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Rodrigo Caetano, coordenador de seleções, também não é uma certeza para o próximo ciclo.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Reformulação de jogadores

Entre os jogadores que não devem mais jogar outra Copa do Mundo pelo Brasil estão: Casemiro, Marquinhos, Danilo, Alex Sandro e Neymar. Alguns dos nomes mais experientes ainda devem ser convocados nos próximos meses para a “passagem de bastão”.

Entre os jovens que podem ganhar chances na seleção nas próximas convocações estão o latera-esquerdo Kaiki Bruno, do Como, o zagueiro Vitor Reis, do Manchester City, e Natan, do Real Bétis.

A seleção brasileira volta aos trabalhos em setembro, em dois amistosos marcados contra a Austrália, nos dias 25 e 29.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google