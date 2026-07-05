Com a eliminação do Brasil para a Noruega, neste domingo, 5, cinco jogadores da seleção brasileira chegaram ao seu terceiro fracasso em Copas do Mundo. Neymar, que jogou o seu primeiro Mundial em 2014, chegou a quatro derrotas em mata-matas (2014, 2018, 2022 e 2026).
Os jogadores da seleção brasileira que estiveram em 2018, 2022 e 2026 são:
- Alisson
- Ederson
- Danilo
- Marquinhos
- Casemiro
Vitória da Noruega
Em um jogo marcado pela passividade da marcação brasileira, Haaland anotou dois gols para dar a vitória aos noruegueses. O pênalti perdido por Bruno Guimarães fez falta, e o convertido por Neymar não foi suficiente para salvar o Brasil da eliminação.
Agora a Noruega espera o vencedor da partida entre Inglaterra e México, às 21h deste domingo, para descobrir quem é o seu adversário nas quartas de final.