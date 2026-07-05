A eliminação do Brasil para a Noruega marcou o fim da quarta e provável última Copa do Mundo de Neymar com a seleção brasileira. O camisa 10, que entrou na segunda etapa, marcou de pênalti nos acréscimos, em uma cobrança marcada por provocações entre o goleiro Ørjan Nyland e o jogador.

Erling Haaland marcou duas vezes para dar a vitória aos noruegueses contra a seleção, por 2 a 1. Bruno Guimarães perdeu um pênalti no primeiro tempo, quando a partida ainda estava empatada.

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Despedida de Neymar 

Nos momentos finais da derrota, o defensor Leo Østigård acertou Casemiro com uma cotovelada e o árbitro marcou pênalti para o Brasil. Antes de marcar, Neymar pegou a bola para cobrar e trocou provocações com Nyland.

Após o gol, em vez de levar a bola para o meio-campo e acelerar o recomeço faltando menos de um minuto para o fim de jogo, o camisa 10 da seleção brasileira sorriu e passou a encarar o adversário, apontando para si mesmo. O craque chegou a mandar um “beijinho” para o norueguês, enquanto o Brasil era eliminado mais uma vez para uma seleção europeia.

Após o apito final, Neymar caiu em lágrimas e foi consolado por Raphinha. Aos 34 anos, o jogador do Santos chegou à Copa do Mundo com uma lesão de grau 2 na panturrilha e, após uma polêmica convocação por parte do técnico Carlo Ancelotti, jogou apenas poucos minutos na vitória contra a Escócia e na eliminação para a Noruega.

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Números de Neymar em Copas do Mundo

  • 2014 – quatro gols e uma assistência, em cinco jogos
  • 2018 – dois gols e duas assistências, em cinco jogos
  • 2022 – dois gols e uma assistência, em três jogos
  • 2026 – um gol, em dois jogos
Neymar, do Brasil, e Martin Odegaard , da Noruega, na eliminação brasileira em New Jersey (Abdulhamid Hosbas/Anadolu via Getty Images)
Neymar Jr é consolado por Raphinha após eliminação do Brasil (Buda Mendes/Getty Images)
Erling Haaland supera Gabriel Magalhães e marca para a Noruega diante do Brasil na Copa 2026 ( Al Bello/Getty Images)
AMDEP8207. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 05/07/2026.- Casemiro (i) de Brasil disputa el balón con Erling Haaland de Noruega este domingo, en un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Noruega en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares
Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR)
Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR)
Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR)
Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR)
Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR)
Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR)
Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR)
Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR)
Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR)
Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR)
AMDEP8185. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 05/07/2026.- Rayan (i) y Matheus Cunha (d) de Brasil disputa el balón con Antonio Nusa de Noruega este domingo, en un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Noruega en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares
Bruno Guimarães perdeu um pênalti aos 13 minutos do 1º tempo - Angel Colmenares/EFE
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