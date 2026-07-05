A eliminação do Brasil para a Noruega marcou o fim da quarta e provável última Copa do Mundo de Neymar com a seleção brasileira. O camisa 10, que entrou na segunda etapa, marcou de pênalti nos acréscimos, em uma cobrança marcada por provocações entre o goleiro Ørjan Nyland e o jogador.
Erling Haaland marcou duas vezes para dar a vitória aos noruegueses contra a seleção, por 2 a 1. Bruno Guimarães perdeu um pênalti no primeiro tempo, quando a partida ainda estava empatada.
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Nos momentos finais da derrota, o defensor Leo Østigård acertou Casemiro com uma cotovelada e o árbitro marcou pênalti para o Brasil. Antes de marcar, Neymar pegou a bola para cobrar e trocou provocações com Nyland.
Após o gol, em vez de levar a bola para o meio-campo e acelerar o recomeço faltando menos de um minuto para o fim de jogo, o camisa 10 da seleção brasileira sorriu e passou a encarar o adversário, apontando para si mesmo. O craque chegou a mandar um “beijinho” para o norueguês, enquanto o Brasil era eliminado mais uma vez para uma seleção europeia.
Após o apito final, Neymar caiu em lágrimas e foi consolado por Raphinha. Aos 34 anos, o jogador do Santos chegou à Copa do Mundo com uma lesão de grau 2 na panturrilha e, após uma polêmica convocação por parte do técnico Carlo Ancelotti, jogou apenas poucos minutos na vitória contra a Escócia e na eliminação para a Noruega.
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