O volante Casemiro, autor do primeiro gol do Brasil contra o Japão, assumiu a liderança do Power Ranking da Fifa, entre os melhores jogadores de defesa da Copa do Mundo 2026. O sistema de classificação da Fifa é baseado em dados coletados durante as partidas, dividindo-os atletas de linha em três categorias: ataque, criatividade e defesa.

Casemiro lidera o ranking das pontuações de defesa, com pontuação de 7.49. Luc de Fougerolles (7.43), do Canadá, Pico Lopes (7.38), de Cabo Verde, Rodri (7.37) e Aymeric Laporte (7.35), ambos da Espanha, fecham o top 5.

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Mbappé e Olise, da França, lideram nos questitos ataque e criatividade, respectivamente. O melhor goleiro, que é dividido entre “Debaixo das traves” e “Com a posse de bola”, é ocupado pelo goleiro do Paraguai, Orlando Gill, e da África do Sul, Ronwen Williams.

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