O jornal AS, da Espanha, publicou uma matéria nesta terça-feira, 1º, defendendo Harry Kane na disputa pela Bola de Ouro. Após a atuação diante da RD Congo, com direito a dois gols que garantiram a virada e classificação da Inglaterra às oitavas da Copa, o texto afirmou que Kane é “um dos melhores centroavantes da história”.

“Falar de ‘HurriKane’ é falar de um dos melhores centroavantes de todos os tempos e o melhor jogador da história da seleção inglesa. Isso não é pouca coisa. Os fatos falam por si”, escreveu.

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A publicação destaca os números de Kane tanto nesta temporada quanto na história. Pela seleção inglesa, por exemplo, o centroavante marcou 83 gols, sendo o maior artilheiro do English Team. Em Copas, o camisa 9 soma 13 bolas na rede, passando Pelé na artilharia história e sendo o inglês com mais tentos no torneio.

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“É o terceiro maior artilheiro em atividade na principal competição de seleções do mundo, atrás de Messi e Mbappé. E Kane certamente não ficaria para trás. Porque ninguém merece mais elogios e reconhecimento do que Kane”, afirmou.

Ao final, a matéria reforça que Kane deve ser o vencedor da Bola de Ouro desta temporada.

“Hoje, vê-lo pendurar as chuteiras sem uma Bola de Ouro seria injusto”, finalizou.

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