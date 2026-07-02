A seleção brasileira entra em campo contra a Noruega neste domingo, 5, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Além da classificação às quartas, a equipe comandada por Carlo Ancelotti também busca quebrar um tabu de 24 anos: vencer um rival europeu no mata-mata do Mundial.
A última vez que o Brasil superou uma seleção europeia no mata-mata foi em 2002. Na ocasião, os brasileiros venceram a Alemanha na final e conquistaram sua quinta Copa do Mundo.
Últimos duelos contra europeus no mata-mata da Copa
Em 2006, o Brasil foi superado pela França e deu adeus à Copa do Mundo nas quartas de final. O gol francês foi marcado por Thierry Henry.
Quatro anos depois, foi a vez da Holanda eliminar a seleção brasileira. Também nas quartas de final, a seleção comandada por Bert van Marwijk venceu os brasileiros por 2 a 1. Os gols holandeses foram marcados por Wesley Sneijder, enquanto Robinho anotou o tento do Brasil.
Já na Copa de 2014, sediada no Brasil, a seleção viveu um de seus episódios mais traumáticos no torneio. Na semifinal, a Alemanha aplicou uma goleada por 7 a 1 e eliminou os donos da casa do Mundial. Os tentos alemães foram marcados por Andre Schürrle (2), Toni Kroos (2), Sami Khedira, Thomas Müller e Miroslav Klose, enquanto Oscar anotou o gol brasileiro. Na disputa de terceiro lugar, a Holanda superou o Brasil por 3 a 0.
Em 2018, a Bélgica colocou um ponto final na campanha brasileira na Copa da Rússia. Nas quartas de final, os belgas venceram o Brasil por 2 a 1. Os tentos da seleção comandada por Roberto Martínez foram marcados por Fernandinho (gol contra) e Kevin de Bruyne, enquanto Renato Augusto diminuiu para a seleção de Tite.
Em 2022, a então vice-campeã Croácia eliminou o Brasil na Copa do Catar. Novamente nas quartas do torneio, os croatas superaram a seleção brasileira nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.