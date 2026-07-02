A seleção brasileira treinou nesta quinta-feira, 2, no CT Columbia Park, em Nova Jersey, Estados Unidos, visando o jogo contra a Noruega. Os trabalhos em campo com bola, porém, não tiveram a presença de Rayan, Lucas Paquetá e Raphinha, conforme relatado pelo ge.

Situação dos atletas

Titular no último duelo contra o Japão, o atacante Rayan ficou na academia para realizar atividades de controle de carga, mas não preocupa, segundo o portal. Por outro lado, Paquetá, que também esteve no time titular, está praticamente fora da Copa devido a uma lesão muscular, mas segue com a delegação brasileira nos Estados Unidos.

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Já Raphinha foi a campo para seguir com o trabalho de transição física. O atleta treinou pela primeira vez na última segunda-feira, 29, após a lesão sofrida contra o Haiti, mas não há certeza se estará à disposição de Carlo Ancelotti no jogo contra a Noruega.

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Oitavas de final contra a Noruega

A seleção brasileira enfrenta a Noruega neste domingo, 5, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos.

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