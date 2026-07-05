Desde então, foi eliminado por França (2006), Holanda (2010), Alemanha (2014), Bélgica (2018), Croácia (2022) e Noruega (2026).
Eliminações do Brasil desde 2002
França 1 x 0 Brasil, quartas de final de 2006)
Holanda 2 x 1, quartas de final 2010
Alemanha 7 x 1, semifinal de 2014)
Bélgica 2 x 1 Brasil, quartas de final de 2018
Croácia 1 x 1 Brasil, quartas de final de 2022
Noruega 2 x 1 Brasil, oitavas de final de 2026
Esta também foi a eliminação mais precoce do Brasil desde a Copa do Mundo de 1990, quando caiu nas oitavas de final para a Argentina, por 1 a 0. Na época, este era o primeiro jogo eliminatório.
Noruega invicta contra o Brasil
Com a vitória deste domingo, 5, a Noruega manteve uma invencibilidade nos cinco jogos que realizou contra o Brasil, incluindo dois jogos em Copas do Mundo, na primeira fase de 1998 e nestas oitavas de final.
1 Amistoso (27/07/1988): Noruega 1 X 1 Brasil.
2- Amistoso (29/05/1997): Noruega 4 X 2 Brasil
3- Copa do Mundo de 1998 (23/06/1998): Brasil 1 X 2 Noruega
4- Amistoso (16/08/2006): Noruega 1 X 1 Brasil
5 – Copa do Mundo de 2026 (05/07/2026): Noruega 2 x 1 Brasil
2026 – oitavas de final – Noruega
2022 – quartas de final – Croácia
2018 – quartas de final – Bélgica
2014 – quartas de final – Alemanha
2010 – quartas de final – Holanda
2006 – quartas de final – França
2002 – pentacampeão – Alemanha
1998 – vice – França
1994 – tetracampeão – Itália
1990 – oitavas de final – Argentina
1986 – quartas de final – França
1982 – segunda fase – Itália
1978 – segunda fase – Argentina
1974 – segunda fase – Holanda
1970 – tricampeão – Itália
1966 – primeira fase – Portugal
1962 – bicampeão – Tchecoslováquia
1958 – campeão – Suécia
1954 – quartas – Hungria
1950 – vice – Uruguai
1938 – semifinal – Itália
1934 – oitavas – Espanha
1930 – primeira fase – Iugoslávia
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