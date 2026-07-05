A seleção brasileira está fora da Copa do Mundo de 2026, novamente eliminada por uma seleção europeia que jamais foi campeã mundial. O algoz da vez foi a Noruega, que venceu por 2 a 1, em Nova Jersey, com, dois gols de Erling Haaland, e está nas quartas de final.

O Brasil não vence uma seleção europeia na fase de mata-mata da Copa do Mundo desde o pentacampeonato em 2002. Na ocasião, eliminou Bélgica, Inglaterra, Turquia e Alemanha.

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Desde então, foi eliminado por França (2006), Holanda (2010), Alemanha (2014), Bélgica (2018), Croácia (2022) e Noruega (2026).

Eliminações do Brasil desde 2002

França 1 x 0 Brasil, quartas de final de 2006)
Holanda 2 x 1, quartas de final 2010
Alemanha 7 x 1, semifinal de 2014)
Bélgica 2 x 1 Brasil, quartas de final de 2018
Croácia 1 x 1 Brasil, quartas de final de 2022
Noruega 2 x 1 Brasil, oitavas de final de 2026

Esta também foi a eliminação mais precoce do Brasil desde a Copa do Mundo de 1990, quando caiu nas oitavas de final para a Argentina, por 1 a 0. Na época, este era o primeiro jogo eliminatório.

Noruega invicta contra o Brasil

Com a vitória deste domingo, 5, a Noruega manteve uma invencibilidade nos cinco jogos que realizou contra o Brasil, incluindo dois jogos em Copas do Mundo, na primeira fase de 1998 e nestas oitavas de final.

1 Amistoso (27/07/1988): Noruega 1 X 1 Brasil.

2- Amistoso (29/05/1997): Noruega 4 X 2 Brasil

3- Copa do Mundo de 1998 (23/06/1998): Brasil 1 X 2 Noruega

4- Amistoso (16/08/2006): Noruega 1 X 1 Brasil

5 – Copa do Mundo de 2026 (05/07/2026): Noruega 2 x 1 Brasil

Neymar, do Brasil, e Martin Odegaard , da Noruega, na eliminação brasileira em New Jersey (Abdulhamid Hosbas/Anadolu via Getty Images)
Neymar Jr é consolado por Raphinha após eliminação do Brasil (Buda Mendes/Getty Images)
Erling Haaland supera Gabriel Magalhães e marca para a Noruega diante do Brasil na Copa 2026 ( Al Bello/Getty Images)
AMDEP8207. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 05/07/2026.- Casemiro (i) de Brasil disputa el balón con Erling Haaland de Noruega este domingo, en un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Noruega en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares
Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR)
Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR)
Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR)
Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR)
Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR)
Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR)
Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR)
Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR)
Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR)
Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR)
AMDEP8185. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 05/07/2026.- Rayan (i) y Matheus Cunha (d) de Brasil disputa el balón con Antonio Nusa de Noruega este domingo, en un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Noruega en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares
Bruno Guimarães perdeu um pênalti aos 13 minutos do 1º tempo - Angel Colmenares/EFE
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Participações do Brasil em Copas

2026 – oitavas de final – Noruega
2022 – quartas de final – Croácia
2018 – quartas de final – Bélgica
2014 – quartas de final – Alemanha
2010 – quartas de final – Holanda
2006 – quartas de final – França
2002 – pentacampeão – Alemanha
1998 – vice – França
1994 – tetracampeão – Itália
1990 – oitavas de final – Argentina
1986 – quartas de final – França
1982 – segunda fase – Itália
1978 – segunda fase – Argentina
1974 – segunda fase – Holanda
1970 – tricampeão – Itália
1966 – primeira fase – Portugal
1962 – bicampeão – Tchecoslováquia
1958 – campeão – Suécia
1954 – quartas – Hungria
1950 – vice – Uruguai
1938 – semifinal – Itália
1934 – oitavas – Espanha
1930 – primeira fase – Iugoslávia

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