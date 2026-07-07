O goleiro egípcio Mostafa Shobeir é um dos principais nomes até o momento no duelo entre Argentina e Egito pelas oitavas de final da Copa de 2026. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o arqueiro foi responsável por defender o pênalti de Lionel Messi. Com isso, o duelo seguiu 1 a 0 para os egípcios, com gol de Yasser Ibrahim.

Além de parar Messi, Shobeir foi responsável por evitar gols da Argentina em outros lances. Aos 27 minutos, o goleiro defendeu uma cabeçada de Alexis Mac Allister, evitando o empate. Já aos 38, o arqueiro protegeu a meta do chute de Julian Álvarez na pequena área.

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Carreira de Mostafa Shobeir

Mostafa Shobeir defende o Al Ahly, do Egito, desde 2020. Pelo clube, o goleiro de 26 anos conquistou o tricampeonato da Champions League da África (2021, 2023 e 2024). Além dos troféus, o arqueiro esteve com a equipe no Mundial de Clubes de 2025.

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Mostafa Shobeir é filho do ex-goleiro Ahmed Shobeir, que defendeu a seleção egípcia na Copa do Mundo de 1990, na Itália. Pelo Egito, sua primeira competição disputada foi a Copa Africana de Nações de 2025.

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