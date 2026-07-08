O volante Amadou Onana, da Bélgica, está fora da Copa do Mundo. Após deixar o campo com dores contra os Estados Unidos na última segunda-feira, 6, o atleta passou por exames que diagnosticaram a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito.

Com isso, Onana não estará à disposição do técnico Rudi Garcia para as quartas de final diante da Espanha na próxima sexta-feira, 10. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos.

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Como aconteceu a lesão?



A contusão de Onana aconteceu ainda no primeiro tempo do duelo contra os Estados Unidos. Aos 16 minutos da primeira etapa, o volante levou a pior ao disputar a bola com Christian Pulisic e deixou o gramado, sendo substituído por Hans Vanaken. No banco de reservas, o camisa 24 chorou e depois seguiu para o vestiário da Bélgica, conforme relembra o ge.

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A lesão encerrou a segunda participação de Onana em Copas do Mundo. Em 2022, o volante atuou em duas partidas pela Bélgica: na vitória por 1 a 0 sobre o Canadá e na derrota por 2 a 0 diante de Marrocos. Na atual edição, o jogador foi titular em dois dos cinco jogos.

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Quartas de final contra a Espanha

Data: 10/06/2026 (sexta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: SoFi Stadium, Los Angeles, Estados Unidos

Próximo adversário (semifinal): França ou Marrocos