O futebol europeu começa a se encaminhar para a reta final de temporada. Em meio a decisões de campeonatos locais, vai se desenhando a corrida por mais um prêmio da Chuteira de Ouro, entregue pela European Sports Media, que coroa o maior artilheiro do Velho Continente. Em disputa, o brasileiro Igor Thiago é destaque e tenta surpreender os medalhões Haaland, Mbappé e Harry Kane.
No momento, a lista é encabeçada por Harry Kane, do Bayern de Munique. O atacante inglês lidera a corrida com certa folga em relação aos concorrentes: são 28 gols marcados na Bundesliga, isso em apenas 23 jogos disputados.
Mbappé pelo Real Madrid e Haaland pelo City são os dois principais concorrentes de Kane na disputa. O francês soma cinco gols a menos que o inglês, enquanto o norueguês vem logo atrás, com seis gols a menos. A diferença implica em 10 e 12 pontos, respectivamente, de diferença no ranking.
Os últimos três prêmios foram vencidos justamente pelo atual top 3 da lista. Em 2022/23, Haaland ganhou pela primeira vez. Já em 2023/24, foi a vez de Harry Kane ser reconhecido. Na última temporada, Mbappé levou a estatueta de forma inédita.
A grata surpresa na lista é justamente o 4º colocado: o brasileiro Igor Thiago, do Brentford, que é vice-artilheiro da Premier League com 17 gols marcados. Apenas dois brasileiros ganharam a Chuteira de Ouro na história: Jardel, pelo Porto (98/99) e pelo Sporting (01/02) e também Ronaldo Fenômeno, pelo Barcelona (96/97).
Como funciona a contagem da Chuteira de Ouro
A entrega da Chuteira de Ouro premia o artilheiro dos campeonatos europeus registrados na Uefa. Ou seja, a contagem de gols é válida pelos campeonatos nacionais, e não continentais. Assim, por exemplo, os gols marcados na Champions League não entram no ranking.
Além disso, existe uma diferenciação de pontos nas diferentes ligas. Os 5 principais campeonatos do continente, considerados mais difíceis (como Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A e Ligue 1), contabilizam 2 pontos por gol. Os demais campeonatos ranqueados entre 6º e 22º na Uefa contabilizam 1.5 pontos por gol.
O ranking para a Chuteira de Ouro em 25/26
1) Harry Kane (Bayern de Munique) – 28 gols | 56 ptos
2) Kylian Mbappé (Real Madrid) – 23 gols | 46 ptos
3) Erling Haaland (Manchester City) – 22 gols | 44 ptos 4) Igor Thiago (Brentford) – 17 gols | 34 ptos 5) Vedat Muriqi (Mallorca) – 16 gols | 32 ptos 6) Luis Suárez (Sporting) – 20 gols | 30 ptos 7) Vangelis Pavlidis (Benfica) – 20 gols | 30 ptos 8) Ibrahim Diabaté (GAIS) – 19 gols | 28.5 ptos 9) Mason Greenwood (Olympique de Marselha) – 14 gols | 28 ptos 10) Lautaro Martínez (Inter de Milão) – 14 gols | 28 ptos