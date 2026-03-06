Neste domingo, 8, o estádio An der Alten Försterei será palco do duelo pela 25ª rodada do Campeonato Alemão. O Union Berlin recebe o Werder Bremen às 13h30 (de Brasília), em confronto que movimenta a parte intermediária e a zona de risco da tabela da Bundesliga.

Cenário e expectativas para a partida

O confronto coloca em jogo objetivos distintos para as duas equipes nesta reta final de temporada. Para os donos da casa, a partida representa uma oportunidade de se consolidar na metade superior da tabela e afastar matematicamente qualquer risco de rebaixamento. Já para os visitantes, cada ponto é vital na luta desesperada contra a queda para a segunda divisão.

A imprensa local e analistas projetam um jogo tenso e de poucos gols, com o time da capital tentando controlar a posse de bola e o Bremen apostando em uma defesa sólida e contra-ataques para surpreender fora de casa.

Union Berlin busca estabilidade

Ocupando a 10ª colocação com 28 pontos, o Union Berlin entra em campo buscando maior consistência. Com uma campanha de 7 vitórias, 7 empates e 10 derrotas, a equipe oscila entre boas atuações e tropeços inesperados. O momento atual exige atenção: nos últimos cinco jogos, o time amargou três derrotas, conseguindo apenas uma vitória e um empate.

Jogar em seus domínios, com o apoio da torcida, será fundamental para tentar reencontrar o caminho dos triunfos e garantir um final de campeonato tranquilo, longe da zona de perigo.

Werder Bremen luta contra a degola

Do outro lado, a situação é delicada. O Werder Bremen chega para o confronto na 16ª posição, somando 22 pontos, colocação que hoje obrigaria o clube a disputar o playoff de rebaixamento para permanecer na elite. A campanha de 5 vitórias, 7 empates e 12 derrotas reflete as dificuldades enfrentadas ao longo do torneio.

Apesar do cenário adverso, a equipe visitante vem de um resultado positivo em sua última partida, uma vitória que serviu para elevar o moral após uma sequência anterior de três derrotas consecutivas. Somar pontos em Berlim é essencial para a sobrevivência do clube na primeira divisão.

Onde assistir ao jogo

A transmissão será realizada pela plataforma de streaming OneFootball, uma das detentoras dos direitos da Bundesliga para a temporada 2025/26.