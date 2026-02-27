O futebol alemão vive seu momento mais aguardado da temporada neste sábado, 28 de fevereiro de 2026. O Borussia Dortmund recebe o Bayern de Munique no Signal Iduna Park, em confronto válido pela 24ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola às 14h30 (horário de Brasília) em um duelo direto que coloca frente a frente o primeiro e o segundo colocado da tabela.

Decisão antecipada no “Der Klassiker”

O clássico carrega um peso decisivo para o desfecho da competição. Para o Borussia Dortmund, jogar em casa representa a grande oportunidade de reduzir a vantagem do rival, que atualmente é de oito pontos, e reabrir a disputa pela taça. Uma vitória dos aurinegros diminuiria a diferença para cinco pontos, injetando emoção na reta final da Bundesliga.

Por outro lado, o Bayern encara o jogo como a chance de dar um passo quase definitivo rumo a mais uma Salva de Prata. Um triunfo bávaro ampliaria a vantagem para 11 pontos, tornando a reversão do cenário extremamente difícil para os adversários. A imprensa local trata o confronto como uma “final”, destacando o embate tático entre o melhor ataque da competição (Bayern, com 85 gols) e a segunda defesa menos vazada (Dortmund, com apenas 22 gols sofridos).

Dortmund tenta encurtar a distância

Empurrado pela “Muralha Amarela”, o Dortmund entra em campo com a missão de frear o líder. Vice-líder com 52 pontos, a equipe comandada pelo técnico Niko Kovac vive uma fase sólida: são 15 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota na temporada. O momento recente é de confiança, vindo de uma sequência de quatro vitórias consecutivas após um empate, o que demonstra o equilíbrio encontrado por Kovac para desafiar a hegemonia de Munique.

Bayern de Kompany quer encaminhar o título

O gigante da Baviera chega ao clássico no topo da tabela, somando 60 pontos. Sob o comando de Vincent Kompany, o Bayern construiu uma campanha dominante com 19 vitórias. No entanto, o time ligou o sinal de alerta recentemente: nos últimos cinco jogos, registrou uma derrota e um empate, oscilações raras para o padrão do clube. Para Kompany, vencer o clássico fora de casa é a resposta ideal para silenciar críticas e reafirmar a autoridade do time na busca pelo título nacional.

Onde assistir a Borussia Dortmund x Bayern de Munique

A partida terá ampla cobertura para o público brasileiro. Na televisão fechada, a transmissão será feita pelo SporTV. Já nas plataformas digitais e streaming, os torcedores poderão acompanhar o duelo ao vivo pela CazéTV (disponível no YouTube, Twitch e Amazon Prime Video), pelo aplicativo e site do , além do no YouTube.