Os longos cabelos loiros quase cobrem um detalhe chamativo na camisa de Erling Haaland. O atacante da Noruega, que enfrenta Senegal nesta segunda-feira, 22, no MetLife Stadium, pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo, tem Braut Haaland escrito na camisa.

Se no Manchester City o atacante utilizada apenas Haaland, na seleção norueguesa optou por Braut Haaland. Essa não é a primeira vez que o artilheiro de 59 gols e 52 pediu para mudar o nome em sua camisa.

Por que Haaland usa Braut na camisa

O motivo é uma homenagem à mãe. Erling Braut Haaland, de 25 anos e 1,95 metros, decidiu combinar o sobrenome materno e paterno na camisa da seleção. Por mais que a atitude seja até comum entre países europeus, em uma olhada rápida, somente Haaland tomou a atitude.

Gry Marita Braut é mãe do atacante que nasceu em Leeds, na Inglaterra, mas optou por defender a Noruega. Ela foi campeã nacional de heptatlo e incentivou o filho a praticar atletismo quando ele ainda era garoto.

Haaland, no entanto, preferiu o futebol, esporte do pai. Alf-Inge Rasdal Haaland atuava como volante e também jogou no City (entre 2000 e 2003) além de times de menor expressão na Inglaterra. Alfie é figurinha constante nos jogos do filho no Etihad Stadium.