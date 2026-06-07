As seleções de Marrocos e Noruega se preparam para um confronto amistoso internacional neste domingo, 7 de junho de 2026, às 16h (horário de Brasília). A partida, que serve como último teste antes da Copa do Mundo de 2026, será realizada no Sports Illustrated Stadium, também conhecido como Red Bull Arena, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O duelo terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo serviço de streaming Disney+.

Marrocos busca repetir campanha histórica

Para Marrocos, este amistoso representa o ensaio final antes da estreia na Copa do Mundo de 2026, agendada para 13 de junho, quando enfrentará o Brasil. Sob a liderança do técnico Mohamed Ouahbi, a equipe africana almeja replicar a performance histórica de 2022, quando alcançou as semifinais do Mundial.

O elenco marroquino conta com talentos como Achraf Hakimi, Brahim Díaz e Yassine Bounou, e o jogo servirá para os ajustes finais antes da competição.

Noruega retorna ao Mundial com geração promissora

Do outro lado, a Noruega também cumpre seu último compromisso antes da participação na Copa do Mundo, marcando o retorno ao torneio desde 1998. A seleção nórdica chega com grandes expectativas, impulsionada por uma geração de jogadores de destaque, incluindo Erling Haaland e Martin Ødegaard.

A equipe, treinada por Ståle Solbakken, demonstra excelente fase, tendo sofrido apenas uma derrota nas últimas 15 partidas disputadas.

Escalações prováveis para o confronto

As prováveis escalações para o amistoso indicam:

Marrocos (Técnico: Mohamed Ouahbi): Bounou; Salah-Eddine, Halhal, Diop e Hakimi; El Aynaoui; El Khannouss, Salibari, Brahim Díaz e Ezzalzouli; Rahimi.

(Técnico: Mohamed Ouahbi): Bounou; Salah-Eddine, Halhal, Diop e Hakimi; El Aynaoui; El Khannouss, Salibari, Brahim Díaz e Ezzalzouli; Rahimi. Noruega (Técnico: Ståle Solbakken): Nyland; Wolfe, Heggem, Ajer e Ryerson; Berge, Aursnes, Nusa e Oscar Bobb; Sorloth e Haaland.

Informações da Partida

Marrocos x Noruega

Competição: Amistoso Internacional Pré-Copa do Mundo

Data e horário: domingo, 7 de junho de 2026 às 16h (horário de Brasília)

Local: Sports Illustrated Stadium (Nova Jersey, Estados Unidos)

Onde assistir: Disney+ (streaming)