A sintonia entre a seleção norueguesa e seu torcedor ficou evidente nesta segunda-feira, 22, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Os jogadores fizeram a comemoração “remada viking” depois da vitória sobre Senegal, pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo.

Com a segunda vitória em dois jogos, a Noruega se classificou antecipadamente para a segunda fase da competição. A próxima partida, contra a França, na sexta, em Boston, valerá a liderança da chave.

Cerca de 20 mil torcedores noruegueses, alguns caracterizados como vikings, nome que se dá tradicionalmente a exploradores escandinavos, estiveram presentes no estádio. A camisa vermelha, por mais que a equipe tenha atuado de preto, em alusão à bandeira, tomou conta de um setor da arquibancada.

Os torcedores enfrentaram a chuva e o frio para com a coreografia que já virou uma marca da equipe em estádios pelo mundo.

Ao final da partida, coube ao capitão Martin Odegaard e ao técnico Stale Solbakken comandarem a festa com a torcida. Na comemoração, torcedores e jogadores fizeram o movimento de remada. A coreografia é, claro, inspirada nos antigos navegadores vikings.

Pedersen e Haaland, duas vezes, marcaram os gols da Noruega na partida. O camisa 9, que adotou o sobrenome da mãe na camisa, estou de vez na briga pela artilharia da Copa; Sarr, também duas vezes, fez para Senegal.