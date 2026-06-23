A França não teve piedade das falhas defensivas do Iraque e garantiu uma vitória tranquila por 3 a 0 nesta segunda-feira (22), no Lincoln Financial Field, pela segunda rodada da Copa do Mundo 2026. Em uma partida marcada por uma longa interrupção devido a uma tempestade na Filadélfia, Kylian Mbappé foi o grande nome do jogo, marcando duas vezes e igualando a marca histórica de Ronaldo Fenômeno em Mundiais. O resultado consolida o domínio francês no Grupo I.

O peso dos erros e o faro do artilheiro

A narrativa do confronto começou a se desenhar aos 14 minutos da primeira etapa. A equipe iraquiana, que já vinha de uma dura goleada na estreia, tentou sair jogando, mas cometeu um erro fatal. Olise recuperou a posse no campo de ataque e serviu Mbappé. O camisa 10, com a frieza habitual, bateu cruzado de canhota para abrir o placar. O gol não apenas deu tranquilidade aos europeus, mas também colocou o atacante francês em um patamar lendário, alcançando a marca de 15 gols em Copas do Mundo.

O dilúvio na Filadélfia

O que parecia ser um jogo de controle absoluto ganhou contornos dramáticos fora das quatro linhas. Nos minutos finais do primeiro tempo, uma forte chuva começou a castigar o estádio. Durante o intervalo, a situação piorou consideravelmente, forçando a organização a suspender a partida por mais de uma hora. Os torcedores precisaram ser evacuados das arquibancadas por questões de segurança, criando um clima de incerteza sobre a continuidade do duelo.

Retorno letal e o golpe de misericórdia

Quando a bola finalmente voltou a rolar para a etapa final, a história se repetiu da pior forma para os asiáticos. Logo aos 9 minutos, uma falha de comunicação bizarra entre o zagueiro Tahseen e o goleiro Basil deixou a bola limpa para Dembélé. O atacante apenas rolou para Mbappé, com o gol vazio, empurrar para as redes e anotar seu quarto gol no torneio. O baque desestabilizou de vez o Iraque. Pouco depois, Olise quase marcou uma pintura por cobertura, parando no travessão. Aos 20 minutos, a superioridade se transformou em goleada: Olise encontrou Dembélé no meio da zaga, e o camisa 11 bateu de chapa, com categoria, para fechar a conta. Com o triunfo, a seleção francesa mantém o aproveitamento perfeito e avança com moral para enfrentar a Noruega na próxima rodada, em um duelo que deve definir a liderança da chave. Já o Iraque, afundado na lanterna do grupo, tentará juntar os cacos para o confronto contra Senegal.