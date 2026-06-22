Com o gol marcado diante da Áustria, Lionel Messi entrou para a história e agora é o maior artilheiro das Copas do Mundo. O camisa 10 da Argentina chegou a 17 gols e ultrapassou o ex-atacante alemão Miroslav Klose, que detinha o recorde, com 16 bolas na rede.
Na estreia da Copa do Mundo de 2026, Messi anotou um hat-trick na vitória da Argentina por 3 a 0 contra a Argélia. Além dos três pontos no torneio e a liderança no grupo J, o camisa 10 tinha igualado Klose na artilharia histórica dos Mundiais, com 16 gols.
Apesar do recorde histórico, a marca segue sob ameaça do atacante francês Kylian Mbappé. O camisa 10 da França tem 14 gols anotados na história da Copa do Mundo e pode igualar ou até mesmo ultrapassar Messi na artilharia histórica das Copas, ainda nesta edição do torneio.
Artilharia histórica da Copa do Mundo
- Lionel Messi (Argentina) – 17 gols;
- Miroslav Klose (Alemanha) – 16 gols;
- Ronaldo (Brasil) – 15 gols;
- Gerd Muller (Alemanha) e Kylian Mbappé (França) – 14 gols;
- Just Fontaine (França)- 13 gols;
- Pelé (Brasil) – 12 gols.