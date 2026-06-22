Lionel Messi segue fazendo história na Copa do Mundo. Nesta terça-feira, 22, o craque abriu o placar em Argentina e Áustria, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial, chegando a seis partidas consecutivas marcando no torneio.

Assim, Messi se iguala ao francês Just Fontaine e ao brasileiro Jairzinho no ranking. Leo conseguiu o feito entre a terceira rodada da fase de grupos de 2022 e a segunda do mesmo estágio de 2026. Fontaine e Jairzinho conseguiram em 1958 e 1970, respectivamente.

Messi tinha cinco partidas seguidas marcando, o que o igualava a outros nomes históricos. O último a conseguir esse feito havia sido Rivaldo, que anotou em cinco partidas seguidas em 2002.

O tento contra a Áustria ainda alça Messi ao patamar de jogador com mais gols na história da Copa do Mundo. Autor de 17 bolas na rede, é isoladamente o artilheiro de todos os tempos do torneio.

Mais jogos consecutivos marcando gol em Copas do Mundo (1930-2026):

6 – Just Fontaine (França) – 1958

6 – Jairzinho (Brasil) – 1970

[6] – Messi (Argentina) – 2022-2026

5 – Leônidas da Silva (Brasil) – 1934-1938

5 – Gyorgy Sarosi (Hungria) – 1934-1938

5 – Helmut Rahn (Alemanha) – 1954-1958

5 – Lajos Tichy (Hungria) – 1958-1962

5 – Eusebio (Portugal) – 1966

5 – Gerd Müller (Alemanha) – 1970

5 – Cubillas (Peru) – 1970-1978

5 – Careca (Brasil) – 1986-1990

5 – Schillaci (Itália) – 1990

5 – Stoitchkov (Bulgária) – 1994

5 – Rivaldo (Brasil) – 2002

5 – James Rodríguez (Colômbia) – 2014