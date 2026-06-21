Ao menos na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, Erling Haaland, Harry Kane, Lionel Messi e Kylian Mbappé não deixaram a desejar. Com exceção do hat-trick do craque argentino contra a Argélia, todos os outros balançaram as redes duas vezes nas respectivas estreias.

Tantos gols motivaram uma pergunta dirigida a Mbappé, durante entrevista coletiva neste domingo, 21, sobre quem entre os quatro jogadores citados seria o melhor no momento. O francês não titubeou: “O melhor dos quatro jogadores? Lionel Messi, está claro!”

Para Mbappé, o argentino é o melhor do mundo ao lado de Cristiano Ronaldo. “Creio que ele demonstrou isso durante 15 anos, tem uma qualidade incrível”, ressaltou. “Trato de fazer o que posso fazer, mostrar a minha qualidade nos grandes cenários , ajudar a minha equipe a ganhar outra Copa do Mundo.

Segundo o craque, todo o resto é debate para o povo e para os jornalistas: “Creio que é bom debater sobre os jogadores, para ver quem é o melhor, quem rende mais. Mas, para mim, não é uma questão em minha cabeça. Trata-se de como posso ajudar a minha equipe amanhã contra o Iraque e como posso levar o troféu para casa em julho”, concluiu.

Próximo jogo

Após vencer Senegal por 3 a 1 na primeira rodada, a França joga contra o Iraque nesta segunda-feira, 22, às 18h (de Brasília), no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Até o momento, a equipe de Didier Deschamps ocupa a segunda colocação do Grupo I, atrás da Noruega, que goleou no jogo de estreia.