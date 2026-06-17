A Argentina iniciou a defesa de seu título na Copa do Mundo de 2026 da melhor maneira possível: com um espetáculo de seu maior astro. Na noite desta terça-feira (16), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, Lionel Messi marcou três vezes para garantir a vitória por 3 a 0 sobre a Argélia.

Mais do que os três pontos na primeira rodada do Grupo J, a noite ficou marcada para a eternidade, pois o craque argentino igualou o alemão Miroslav Klose como o maior artilheiro da história dos mundiais, com 16 gols.

O início do show e a vantagem mínima

O duelo começou frenético, com a seleção sul-americana impondo seu ritmo e tendo dois gols anulados por impedimento logo nos primeiros dez minutos. A Argélia tentava responder através de Chaibi, o jogador mais lúcido da equipe africana, mas esbarrava na solidez defensiva adversária.

Aos 17 minutos, a genialidade desequilibrou: Messi encontrou espaço pelo meio e acertou um lindo chute no ângulo esquerdo do goleiro Luca Zidane, abrindo o placar e incendiando a torcida presente nos Estados Unidos. O primeiro tempo seguiu com domínio argentino, intercalado por um momento de tensão quando o VAR checou um possível cartão vermelho para o camisa 10, mas mandou o jogo seguir.

O caminho para a história

Na etapa final, a Argentina manteve o controle e passou a empilhar chances. Aos 8 minutos, Lautaro Martínez quase ampliou, parando em uma linda defesa de Zidane. Porém, aos 15 minutos, o goleiro argelino deu rebote em um chute de Mac Allister de fora da área, e a bola sobrou limpa para Messi marcar o segundo, alcançando a marca de 15 gols em Copas e igualando o brasileiro Ronaldo.

A busca pelo recorde absoluto virou o enredo principal. Zidane ainda operou um milagre para evitar o terceiro aos 21 minutos, mas não conseguiu segurar o ímpeto do gênio.

O recorde igualado e a consagração

O momento histórico se concretizou aos 31 minutos da etapa final. Da entrada da área, Messi finalizou com precisão no canto direito, sem chances para o arqueiro, anotando seu hat-trick e chegando ao 16º gol em Copas do Mundo.

Com o feito, ele divide agora o topo da artilharia histórica com Klose. Ovacionado, o craque foi substituído logo em seguida por Nico Paz, sob os aplausos de um estádio rendido ao seu talento. Com o resultado de 3 a 0, a Argentina larga na frente no Grupo J e demonstra força na busca pelo tetracampeonato, enquanto a Argélia precisará buscar a recuperação na próxima rodada.