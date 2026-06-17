A Noruega estreou com autoridade na Copa do Mundo de 2026. Em partida disputada nesta terça-feira (16), no Gillette Stadium, em Foxborough, os nórdicos contaram com o faro artilheiro de Erling Haaland para golear o Iraque por 4 a 1, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo I.
O centroavante marcou duas vezes, deu uma assistência e foi o grande protagonista de um confronto que exigiu paciência e imposição física da equipe europeia.
O jogo começou truncado, com o Iraque bem organizado defensivamente e tentando anular os espaços. No entanto, a qualidade técnica norueguesa falou mais alto aos 28 minutos. Após boa jogada de Antonio Nusa pela esquerda, David Wolfe cruzou na medida para Haaland, de carrinho, empurrar para as redes, marcando seu primeiro gol na história dos Mundiais.
A vantagem, porém, durou pouco. Valente, a seleção iraquiana não se intimidou e buscou o empate aos 38 minutos. Al-Ammari levantou na área e Aymen Hussein subiu no cantinho para testar firme, incendiando as arquibancadas em Boston.
Quando o primeiro tempo parecia caminhar para a igualdade, a estrela de Haaland brilhou na base da insistência. Aos 42 minutos, o camisa 9 pressionou a saída de bola do goleiro Jalal Hassan, que tentou o chute, mas a bola rebateu no próprio atacante e morreu no fundo do gol.
O balde de água fria quase foi revertido nos acréscimos, quando Ibrahim Bayesh apareceu livre na área e soltou uma bomba, mas Wolfe fez um verdadeiro milagre para evitar o novo empate iraquiano e garantir a vantagem nórdica para o intervalo.
Substituições cirúrgicas e goleada
Na etapa final, o Iraque tentou adiantar suas linhas e chegou a assustar em lances aéreos, mas o desgaste físico começou a pesar. Percebendo o cenário, a Noruega rodou o elenco e as substituições surtiram efeito imediato.
Aos 31 minutos, o zagueiro Leo Ostigard, que havia acabado de entrar, aproveitou cobrança de escanteio e subiu firme de cabeça para ampliar. O gol quebrou um tabu histórico: foi a primeira vez que a Noruega marcou três gols em uma mesma partida de Copa do Mundo.
Com o controle total das ações nos minutos finais, ainda houve tempo para Haaland quase anotar um hat-trick, parando em grande defesa de Hassan. Mas o artilheiro não foi fominha. No último lance do jogo, aos 51 minutos, Haaland ajeitou de cabeça e serviu Kristian Thorstvedt, outro que veio do banco, para dar um toque sutil e fechar a conta em 4 a 1.
Com o resultado, a Noruega assume a liderança do Grupo I e ganha moral para a sequência do torneio, enquanto o Iraque precisará juntar os cacos para buscar a reabilitação na próxima rodada.