A França iniciou sua caminhada rumo ao tricampeonato mundial com o pé direito. Na tarde desta terça-feira (16), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a atual vice-campeã superou um primeiro tempo apático para vencer Senegal por 3 a 1, em partida válida pela primeira rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026.

Comandados por Kylian Mbappé, autor de dois gols, os franceses mostraram força na etapa complementar para garantir os primeiros três pontos no torneio.

Com o resultado, a França assume a liderança provisória do Grupo I e ganha moral para o próximo confronto contra o Iraque. Já Senegal, apesar da boa exibição inicial, precisará buscar a recuperação diante da Noruega na segunda rodada.

Susto africano e apatia europeia

O fantasma de 2002, quando os senegaleses surpreenderam os franceses na abertura do Mundial, pareceu rondar o estádio nos primeiros 45 minutos. A equipe de Didier Deschamps apresentou um futebol burocrático, com pouca criatividade e lentidão na transição. Senegal, apostando em linhas altas e velocidade, foi quem levou perigo real.

Aos 25 minutos, Jackson aproveitou um erro na saída de bola, invadiu a área e finalizou rasteiro, parando caprichosamente na trave de Maignan. Já nos acréscimos, Ismaila Sarr teve a chance de ouro ao receber livre na pequena área, mas isolou por cima do gol, perdoando a desatenção da defesa azul.

O despertar dos Bleus e a estrela de Mbappé

A postura francesa mudou drasticamente após o intervalo. Com mais intensidade, a equipe passou a sufocar Senegal. O goleiro Mendy precisou operar milagres consecutivos para segurar o zero no placar, defendendo finalizações à queima-roupa de Olise e Mbappé. A pressão, no entanto, tornou-se insustentável.

Aos 21 minutos, a dupla ofensiva funcionou perfeitamente: Olise achou um passe magistral em diagonal para Mbappé, que bateu cruzado na saída do goleiro para abrir o marcador e anotar seu 13º gol em Copas do Mundo.

Reta final eletrizante e alívio no apito

Com a vantagem, Deschamps oxigenou o time e a estrela do treinador brilhou. Aos 37 minutos, Rabiot lançou Barcola, que havia acabado de entrar. O atacante ganhou de Koulibaly na corrida e, com extrema frieza, tocou de cavadinha para ampliar. O jogo parecia resolvido, mas os acréscimos reservaram uma dose extra de drama. Aos 50 minutos, o jovem Ibrahim Mbaye descontou para Senegal com um chute forte que Maignan não conseguiu segurar.

A resposta francesa foi imediata: dois minutos depois, Mbappé recebeu novamente de Olise e soltou uma bomba de fora da área para fazer o terceiro. Ainda houve tempo para Maignan salvar um quase gol contra de Tchouaméni em cima da linha, garantindo o 3 a 1 definitivo.

Recordes de Mbappé

Com os dois gols desta tarde, Mbappé superou Olivier Giroud como o maior artilheiro da seleção francesa, com 58 gols. Em Copas do Mundo, o atacante marcou seu 14º gol, superando Just Fontaine como o maior goleador da França – e também passando o argentino Lionel Messi entre os maiores artilheiros desde 1930.

Maiores artilheiros da Copa do Mundo (1930-2026)

16 – Klose – Alemanha (24 j) – 0,67

15 – Ronaldo – Brasil (19 j) – 0,79

14 – Gerd Müller – Alemanha (13 j) – 1,08

[14] – Mbappé – França (15 j) – 0,93

13 – Fontaine – França (6 j) – 2,17

13 – Messi – Argentina (26 j) – 0,50

12 – Pelé – Brasil (14 j) – 0,86

11 – Klinsmann – Alemanha (17 j) – 0,65

11 – Kocsis – Hungria (5 j) – 2,20

Maiores artilheiros da seleção francesa (1904-2026):

58 – Mbappé (99 j)

57 – Giroud (137 j)

51 – Henry (123 j)

44 – Griezmann (137 j)

41 – Platini (72 j)

37 – Benzema (97 j)

34 – Trezeguet (71 j)

31 – Fontaine (21 j)

31 – Zidane (107 j)

30 – Papin (54 j)