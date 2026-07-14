A França deu adeus à Copa do Mundo de 2026 após a derrota por 2 a 0 para a Espanha, nesta terça-feira, 14, na semifinal. Depois da partida, o meio-campista Rayan Cherki não escondeu a frustração com a eliminação.

“Uma decepção imensa porque perdemos contra nós mesmos. Não perdemos contra o árbitro ou contra a Espanha. Vocês todos sabem que estávamos assustando todo mundo. A única equipe capaz de nos eliminar éramos nós”, disse na zona mista.

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O camisa 10 francês reconheceu a superioridade do adversário e afirmou que a Espanha controlou o jogo. Segundo Cherki, a seleção francesa teve dificuldades para recuperar a posse de bola e criar oportunidades, enquanto os espanhóis conseguiram impor seu ritmo.

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O jogador do Manchester City ainda demonstrou irritação ao ser questionado após o jogo se gostaria de ter tido mais minutos. O meia devolveu a pergunta com: “O que você acha?”. O jornalista disse: “Sim”. Irritado, o atleta deixou a zona de entrevistas.

A eliminação ganha ainda mais repercussão porque, antes do início do Mundial, Cherki estava confiante. Em junho, afirmou que a França iria à Copa “para esmagar todo mundo”.

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