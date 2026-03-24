O Real Madrid vive uma crise sem precedentes envolvendo o seu departamento médico e a recuperação do astro francês Kylian Mbappé. Nesta terça-feira, 24, o jornal inglês The Athletic publicou que a lesão do atacante foi diagnosticada erroneamente por conta de uma grave falha no clube: os exames realizados pela equipe médica do clube teriam sido feitos na perna errada, provocando o agravamento do problema.

A reportagem explica que os erros de comunicação e de avaliação ocorreram no mês de dezembro. Como os resultados da ressonância magnética apresentavam o joelho direito em perfeitas condições, o departamento declarou o atleta “apto” e o liberou para a comissão técnica.

“O jogador de 27 anos participou de três partidas pelo Real Madrid antes que o erro fosse percebido e corrigido”, diz um trecho da reportagem.

O erro gerou enorme indignação no craque, que precisou buscar tratamento na França com o prestigiado traumatologista Bertrand Sonnery-Cottet, renomado em tratamento de lesões no joelho de atletas de elite, conhecido como “médico dos milagres”.

Com o novo e preciso diagnóstico em mãos, foi implementado um plano de recuperação estritamente focado em fortalecimento muscular. A ação rápida na França foi decisiva e permitiu que o jogador se recuperasse do problema sem a necessidade de passar por um processo cirúrgico.

Durante um evento na última segunda, 23, Mbappé declarou estar 100% recuperado, encerrando as dúvidas sobre sua disponibilidade para o restante da temporada.