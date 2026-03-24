O atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid, declarou estar 100% recuperado de uma lesão no joelho esquerdo que o afastou dos gramados por quase dois meses. A afirmação ocorreu durante um evento nesta segunda-feira, 23 de março, encerrando as dúvidas sobre sua disponibilidade para o restante da temporada.

Mbappé critica especulações sobre estado físico

O jogador de 27 anos aproveitou o evento para rebater rumores recentes sobre a gravidade de sua condição. O craque negou veementemente que sua participação na Copa do Mundo de 2026 estivesse em risco devido ao problema no joelho, sofrido no final de dezembro de 2025.

“Coisas falsas foram ditas”, desabafou o atacante, que também negou as informações sobre uma extensão da entorse e de uma suposta ruptura parcial divulgadas pela mídia europeia.

Retorno e França x Brasil

O processo de reabilitação culminou no retorno do craque aos campos no último domingo, 22 de março. Na vitória do time merengue contra o Atlético de Madrid, o atacante entrou aos 17 minutos da etapa final para readquirir ritmo competitivo.

Com a recuperação confirmada, Mbappé se apresenta à seleção francesa para os compromissos da Data Fifa. O calendário da equipe nacional inclui dois amistosos em solo norte-americano: