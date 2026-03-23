Convocado pela primeira vez para a seleção brasileira na Data Fifa de março, o atacante Igor Thiago vive o melhor momento de sua carreira. Aos 24 anos e atuando no inglês Brentford, ele briga pela artilharia da Premier League, com 19 gols em um dos campeonatos mais disputados do mundo, e agora tenta “furar a fila” para ganhar espaço às portas da Copa do Mundo

“Estar aqui é o maior sonho da minha vida. É a maior realização da minha vida. Nem parece que é real. Quando eu acordar amanhã, vai ser real? É um sentimento que não tem como descrever, só quem vive este momento e está aqui vai saber do que estou falando”, disse o jogador, em entrevista à CBT TV na apresentação em Orlando, nos Estados Unidos.

“É uma sensação incrível, que não tem como descrever. Só vivendo e passando por isso para poder sentir esse momento, a forma como todos te recebem e te deixam à vontade é incrível. É algo que você se sente como se estivesse em casa, todo mundo te dando uma moral, te ajuda. Ver jogadores que eu só via pela televisão é uma sensação ainda mais incrível. Não tem como descrever o que estou sentindo no momento”, acrescentou.

Além dos jogadores que conhecia apenas das telas, o centroavante festejou a chance de trabalhar sob o comando de Carlo Ancelotti: “É o Ancelotti, não tem palavras, não tem o que eu falar. É um treinador vitorioso, que tem uma experiência absurda. Em cada momento que eu estiver com ele, se eu puder adquirir 1% daquilo que ele tem para falar comigo, sem dúvida vou aproveitar”.

Igor Thiago foi um dos 26 nomes chamados para os amistosos com França e Croácia, que serão os últimos compromissos do Brasil antes da lista final para o Mundial, e espera agarrar esta oportunidade da melhor forma possível.

“Essas oportunidades estão vindo no momento em que tenho que dar tudo de mim, tenho que mostrar as minhas características e as minhas qualidades em cada treino e em cada jogo. Mostrar que estou pronto para essa chance, mostrar minha garra e determinação e mostrar que as oportunidades que aproveitei no passado, em nome de Jesus, vou aproveitar aqui também. Quero aprender também com grandes jogadores que aqui estão, o que torna as coisas ainda mais fáceis”, projetou.