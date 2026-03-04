Principal estrela do Real Madrid, o atacante Kylian Mbappé vive um momento decisivo e de apreensão na temporada. Afastado dos gramados devido a uma entorse no joelho esquerdo e temendo ver comprometida a sua participação na próxima Copa do Mundo, o craque francês viajou à França para tratar com o prestigiado traumatologista Bertrand Sonnery-Cottet, renomado em tratamento de lesões no joelho de atletas de elite. A informação é do jornal espanhol Marca.

Mbappé vem convivendo com dores constantes desde o início de dezembro, logo após uma partida contra o Celta de Vigo. O desconforto causou uma visível queda de rendimento nas semanas seguintes e passou a comprometer sua participação em jogos consecutivos.

Diante do agravamento da situação, o Real Madrid publicou recentemente um boletim médico oficial confirmando o problema, sem estipular um prazo exato para seu retorno aos gramados. No comunicado, o clube espanhol também esclareceu a opção pelot ratamento conservador, sem cirurgia.

A escolha pelo “médico dos milagres”

Bertrand Sonnery-Cottet é mundialmente reverenciado no meio do futebol por solucionar lesões complexas de joelho. O histórico profissional tem atendimentos a estrelas como os atacantes sueco Zlatan Ibrahimović, o francês Karim Benzema e até mesmo o meia-atacante brasileiro Neymar. Outro que atendeu é o zagueiro Mouctar Diakhaby, do Valencia.

“O cirurgião também mantém laços com o Real Madrid há anos, especialmente desde que tratou Karim Benzema em 2014. Sua reputação no futebol europeu o tornou um dos principais médicos quando se trata de lesões ligamentares complexas. Ele realiza mais de 600 reconstruções do ligamento cruzado anterior (LCA) e de múltiplos ligamentos por ano. Neymar também já foi um de seus pacientes”, diz um trecho da reportagem.