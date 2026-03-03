O atacante brasileiro Rodrygo rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco do joelho direito e está fora da próxima Copa do Mundo. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal espanhol Marca e confirmada pelo Real Madrid.

Depois de quase um mês afastado dos gramados para tratamento de uma tendinite no músculo posterior da coxa direita, o jogador sofreu um baque logo em seu retorno aos gramados, agora por conta do problema no joelho.

O camisa 11 terminou o confronto diante do Getafe queixando-se de dores agudas na região e exames realizados nesta terça-feira, 3, apontaram a gravidade do problema.

O duelo teminou com derrota por 1 a 0 para o Getafe. Ele foi acionado no segundo tempo, entrando aos 9 minutos, na tentativa de reverter o placar adverso, mas acusou a nova contusão nos minutos finais do confronto.

“A CBF se solidariza com o atleta Rodrygo Goes, atacante do Real Madrid e da seleção brasileira, que sofreu grave lesão durante a partida contra o Getafe, pela Liga Espanhola. Rodrygo teve lesão do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho direito. O departamento médico da seleção manteve contato nas últimas horas com os médicos da equipe espanhola e se colocou à disposição para ajudar no que for preciso. A CBF deseja ao atleta pronta recuperação e que retorne o quanto antes aos gramados”, escreveu a entidade.