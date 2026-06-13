A Inglaterra foi vítima de um roubo audacioso durante a preparação para a estreia da Copa do Mundo de 2026, na cidade de Kansas City, nos EUA, revelou nesta sexta-feira, 12, o tabloide britânico Daily Mail.

De acordo com a publicação chuteiras dos atletas foram furtadas, bem como bolas oficiais do torneio e uniformes. O roubo ocorreu enquanto a van do English Team estava a caminho de West Palm Beach, na Flórida, para o CT da seleção inglesa de futebol.

A equipe de Thomas Tuchel tem treino marcado para a tarde do próximo sábado, 13, mas a comissão técnica está se mobilizando para determinar o que foi confiscado e como recuperar os itens necessários para os treinamentos.

Fontes ouvidas pelo Daily Mail afirmam que apenas uma bola de futebol restou da carga, e há receio de que as chuteiras de estrelas como Harry Kane e Jude Bellingham tenham desaparecido.

Ainda de acordo com o tabloide, uma prisão teria sido efetuada. “Estamos investigando um possível furto de equipamentos de um veículo da equipe que chegou a Kansas City com itens faltando esta noite. A investigação está em andamento”, informou o Departamento de Polícia de Kansas City, no estado do Missouri.

A Inglaterra estreia apenas no dia 17, diante da Croácia. Também integram o Grupo L Gana e Panamá.