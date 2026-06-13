Haiti e Escócia se enfrentam neste sábado, 13, às 22h (de Brasília), no Gillette Stadium, nos Estados Unidos. A partida será válida pela primeira rodada do grupo C da Copa do Mundo de 2026.

Ambos os países contam com interessantes particularidades de temas gerais. Da mesma forma, têm bons fatos curiososo envolvendo futebol. Assim, PLACAR separou quatro curiosidades sobre cada país; confira.

Haiti

Nasceu da única revolução de escravizados bem-sucedida da história

A Revolução Haitiana é considerada o único grande levante de pessoas escravizadas que conseguiu derrubar o poder colonial e fundar um novo Estado. O Haiti declarou independência em 1804 e tornou-se a primeira república negra da história moderna.

O francês não é a língua mais falada do país

Embora o francês seja oficial, a maioria da população se comunica principalmente em crioulo haitiano. O idioma formado a partir do francês e línguas da África Ocidental.

Um haitiano marcou contra Dino Zoff

Na Copa do Mundo de 1974, Emmanuel Sanon marcou para o Haiti contra a Itália. O gol encerrou uma sequência de 1.142 minutos sem que o goleiro Dino Zoff fosse vazado em partidas internacionais.

O Haiti foi a primeira seleção do Caribe a vencer um título continental

Em 1973, os haitianos conquistaram o Concacaf Championship. Nenhuma seleção caribenha havia alcançado tal feito anteriormente.

Escócia

O animal nacional é um unicórnio

Um dos casos mais curiosos do mundo: uma criatura mitológica representa oficialmente a nação escocesa. O símbolo aparece na heráldica do país desde a Idade Média e era associado à pureza, à força e à independência diante de inimigos.

O país tem o lago mais famoso do mundo

O Lago Ness é associado à lenda do Monstro do Lago Ness, uma das histórias mais conhecidas do folclore global. Os primeiros relatos modernos da criatura surgiram na década de 1930 e transformaram o lago em uma das atrações turísticas mais famosas da Escócia.

O passe moderno nasceu na Escócia

Enquanto equipes inglesas privilegiavam conduções individuais, clubes escoceses do século XIX ajudaram a popularizar o jogo coletivo baseado em trocas de passes. O estilo ficou conhecido como combination game.

A Escócia disputou o primeiro jogo internacional da história

Em 1872, Escócia e Inglaterra empataram por 0 a 0 em Glasgow. A partida é reconhecida como o primeiro confronto entre seleções nacionais.