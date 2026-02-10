A CBF oficializou o planejamento da seleção brasileira para a reta final de preparação para a Copa do Mundo de 2026. O documento, elaborado pela comissão técnica em conjunto com a diretoria de seleções, detalha o caminho que a equipe percorrerá, confirmando amistosos de alto nível e a base de operações nos Estados Unidos.

O objetivo da entidade é garantir o controle de todas as variáveis extracampo, permitindo foco total no desempenho tático e físico. O cronograma abrange desde a data da convocação final até a logística de viagens e hospedagem na sede do Mundial.

Agenda da seleção brasileira

16/3 – Convocação para amistosos

23/3 – Apresentação em Orlando

26/3 – Brasil x França, em Boston

31/3 – Brasil x Croácia, em Orlando

19/5 – Convocação para a Copa do Mundo

25/5 – Início da preparação em Teresópolis

31/5 – Brasil x Panamá, no Maracanã

1/6 – Viagem para os Estados Unidos

6/6 – Brasil x Egito, em Cleveland

13/6 – Estreia do Brasil na Copa

Testes de fogo contra europeus

Antes de embarcar definitivamente para a disputa do torneio, o Brasil fará uma parada estratégica para a realização de amistosos preparatórios de grande exigência. A agenda confirmada prevê dois confrontos em março: contra a França, no dia 26, em Boston, e contra a Croácia, no dia 31, em Orlando.

Esses jogos são considerados fundamentais pela comissão técnica para ajustar o posicionamento defensivo e testar variações ofensivas contra rivais europeus de primeira prateleira. A escolha dos adversários visa simular as dificuldades que a equipe poderá enfrentar nas fases agudas da Copa, elevando o nível de competitividade antes da estreia.

Logística e convocação final

O momento mais aguardado, a divulgação da lista final dos convocados, está previsto para maio de 2026, cerca de um mês antes do início do torneio. A apresentação dos jogadores deve ocorrer em etapas, dependendo do calendário das ligas europeias e do futebol brasileiro, podendo incluir uma passagem inicial pela tradicional Granja Comary.

Para a fase final de aclimatação, a Seleção Brasileira montará sua base na Costa Leste dos Estados Unidos. O local escolhido para os treinos, especialmente para a janela de amistosos e preparação final, é o complexo da ESPN em Orlando. A estratégia visa facilitar o deslocamento para os jogos da primeira fase, garantindo privacidade e estrutura de ponta na busca pelo hexacampeonato.