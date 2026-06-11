A abertura de uma Copa do Mundo é sempre um evento especial. A partida inaugural carrega um peso que vai além do simples protocolo de cerimônia que inicia o campeonato. É o momento em que expectativas, dúvidas e promessas alimentadas pelos países sede ao longo de quatro anos finalmente encontram o campo.

Em 2026, pela primeira vez uma Copa terá 48 seleções e será sediada por três países. A Fifa e a sede principal, os Estados Unidos, chegam cercados por questionamentos sobre formato, logística, ambiente político e organização. É nesse clima que as seleções de México e África do Sul entram em campo nesta quinta-feira, 11, no mítico Estádio Azteca, que recebe a sua terceira abertura de Mundial, a partir das 16h (de Brasília).

Às vésperas de mais uma estreia histórica, PLACAR revisita todos os jogos de abertura das Copas para entender como eles ajudaram a contar a história do torneio, com algumas zebras e goleadas, e diversos lances marcantes.

Copa do Mundo de 1930 (Uruguai)

Data: 13 de julho de 1930

Estádio: Estádio Pocitos, Montevidéu

Partida de Abertura: França 4 x 1 México e EUA 3 X 0 Bélgica

Públicos: 4.444 espectadores (FRA x MEX) e 18.346 espectadores (EUA x BEL)

As primeiras partidas da história das Copas do Mundo ocorreram simultaneamente. Como o Estádio Centenario ainda não estava pronto, França x México foi realizado no Estádio de Pocitos. Aos 19 minutos, francês Lucien Laurent marcou o primeiro gol da história dos Mundiais e entrou para sempre nos livros do futebol. Pocitos acabou sendo demolido anos depois, restando hoje somente um pequeno monumento que marca a localização do antigo círculo central do estádio. No Estádio Parque Central, os Estados Unidos surpreenderam goleando a Bélgica, com o goleiro Jimmy Douglas entrando pra história sendo o primeiro arqueiro a não ser vazado numa Copa do Mundo.

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Copa do Mundo de 1934 (Itália)

Data: 27 de Maio de 1934

8 jogos simultâneos.

Não houve uma partida oficial de abertura, já que os oito confrontos das oitavas de final começaram simultaneamente. Foram eles: Itália 7 x 1 EUA, Espanha 3 x 1 Brasil, Áustria 3 x 2 França, Hungria 4 x 2 Egito, Tchecoslováquia 2 x 1 Romênia, Suíça 3 x 2 Holanda, Alemanha 5 x 2 Bélgica e Suécia 3 x 2 Argentina.

Foi a única edição disputada inteiramente em sistema eliminatório desde o início. A Itália do técnico Vittorio Pozzo terminou campeã.

Copa do Mundo de 1938 (França)

Data: 4 de junho de 1938

Estádio: Parc des Princes, Paris

Público: 22.016 pessoas

Partida de Abertura: Suíça 1 x 1 Alemanha

A partida inaugural terminou empatada e precisou de um jogo de desempate dias depois. Os suíços surpreenderam ao eliminar a Alemanha Nazista na repetição do confronto, em uma das histórias mais marcantes daquela edição. A Itália se sagrou bicampeã mundial, sob um clima geopolítico tenso a pouco mais de um ano do começo da segunda guerra mundial.

Copa do Mundo de 1950 (Brasil)

Data: 24 de junho de 1950

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro

Público: 81.000 espectadores

Partida de Abertura: Brasil 4 x 0 México

Diante de um Maracanã lotado, o Brasil começou a Copa com uma atuação convincente. Ademir de Menezes e Baltazar comandaram a goleada que alimentou a confiança da torcida brasileira, que sonhava com o primeiro título mundial. A Canarinho chegaria até a grande final, onde acabou perdendo o título de virada para o Uruguai de Ghiggia e Schiaffino, diante de um público de cerca de 200 mil pessoas. O trauma histórico ficou conhecido como Maracanazo.

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Copa do Mundo de 1954 (Suíça)

Data: 16 de junho de 1954

Partidas simultâneas

Assim como em outras edições da época, não houve um único jogo inaugural. Quatro partidas foram disputadas simultaneamente na abertura: Brasil 5 x 0 México, Iugoslávia 1 x 0 França, Uruguai 2 x 0 Tchecoslováquia e Áustria 1 x 0 Escócia.

A competição ficaria marcada pelos episódios em Berna: a “Batalha” física na qual a Hungria de Púskas, Hidegkuti e Czibor tirou o Brasil da Copa por 4 a 2 numa das partidas mais violentas da história, e o famoso “Milagre”, quando a Alemanha Ocidental de Fritz Walter derrotou os húngaros na decisão.

Copa do Mundo de 1958 (Suécia)

Data: 8 de junho de 1958

Estádio: Råsunda Stadium, Solna

Partida de Abertura: Suécia 3 x 0 México

Os donos da casa, liderados pelo veterano Nils Liedholm (ídolo do Milan), começaram sua campanha rumo a final com uma vitória tranquila sobre os mexicanos, que seriam eliminados sem vencer no torneio. Era o primeiro passo de uma caminhada levaria a seleção sueca até a final, onde encontraria um jovem Pelé pela frente na primeira das 5 copas conquistadas pela seleção brasileira.

Copa do Mundo de 1962 (Chile)

Data: 30 de maio de 1962

Partidas simultâneas

Mais uma vez não houve uma única partida inaugural. O torneio começou com quatro jogos ao mesmo tempo: Uruguai 2 x 1 Colômbia, Chile 3 x 1 Suíça, Brasil 2 x 0 México, Argentina 1 x 0 Bulgária.

O Brasil de Pelé (que marcou na estreia, lesionou no segundo jogo e foi substituído por Amarildo) e Mané Garrincha (o grande craque da competição) confirmou o status prestigiado de sua geração de ouro ao chegar no bicampeonato consecutivo, um feito raro em Copas do Mundo que não se repetiu desde então.

Copa do Mundo de 1966 (Inglaterra)

Data: 11 de julho de 1966

Estádio: Wembley, Londres

Público: 98 000 pessoas

Partida de Abertura: Inglaterra 0 x 0 Uruguai

A anfitriã estreou sob enorme expectativa diante de mais de 90 mil torcedores em Wembley. O empate sem gols frustrou momentaneamente os ingleses, mas a equipe acabaria conquistando seu único título mundial semanas depois, quando bateu a Alemanha por 4 a 2 em uma decisão marcada por polêmicas de arbitragem e muita festa dos torcedores bretões.

Copa do Mundo de 1970 (México)

Data: 31 de maio de 1970

Estádio: Estádio Azteca, Cidade do México

Público: 107.160 espectadores

Partida de Abertura: México 0 x 0 União Soviética

O jogo de abertura da primeira Copa no México não teve gols, mas serviu como ponto de partida para um dos maiores espetáculos da história dos Mundiais. Poucas semanas depois, o Brasil de Pelé encantaria o planeta e conquistaria o tricampeonato, derrotando a Itália por 4 a 1, novamente no lendário Azteca.

Copa do Mundo de 1974 (Alemanha Ocidental)

Data: 13 de junho de 1974

Estádio: Waldstadion, Frankfurt

Público: 62.000 espectadores

Partida de Abertura: Brasil 0 x 0 Iugoslávia

Liderada por Jairzinho e Rivellino, a canarinho tricampeã mundial abriu o torneio diante dos iugoslavos, mas não conseguiu balançar as redes e deu início a uma campanha que foi longe, mas que não encheu os olhos e que por pouco não acabou eliminada ainda na primeira fase. A Copa terminaria com o título da resiliente e reativa Alemanha Ocidental, consagrando Franz Beckenbauer e Gerd Muller, em oposição ao futebol total do carrossel holandês, que brilhou os olhos do mundo por meio das habilidades de Rep, Neeskens e Cruyff, o craque da laranja mecânica.

Copa do Mundo de 1978 (Argentina)

Data: 1º de junho de 1978

Estádio: Monumental de Núñez, Buenos Aires

Público: 71.712 espectadores

Partida de Abertura: Alemanha Ocidental 0 x 0 Polônia

O confronto entre as duas potências europeias terminou sem gols. Enquanto os campeões mundiais não empolgavam, os argentinos começavam a construir sua caminhada rumo ao primeiro título da história, marcado por controvérsias envolvendo resultados suspeitos e o regime ditatorial militar que governava o país naquele período.

Copa do Mundo de 1982 (Espanha)

Data: 13 de junho de 1982

Estádio: Camp Nou, Barcelona

Público: 95.000 espectadores

Partida de Abertura: Argentina 0 x 1 Bélgica

Gol: Erwin Vandenbergh (Bélgica)

Atual campeã mundial, a Argentina do técnico César Luis Menotti foi surpreendida na estreia pela Bélgica, que marcou aos 18 minutos do segundo tempo e segurou a vitória pelo placar magro. O time de Maradona e Mario Kempes acabaria eliminado na segunda fase, acumulando duas vitórias e três derrotas, incluindo um revés contundente para a Seleção Brasileira de Zico, Sócrates e Falcão. Após avançar como 1o lugar de seu grupo, os Belgas (que tinham como principal destaque o goleiro Jean-Marie Pfaff) também terminaram sua participação na segunda fase, ao perder para União Soviética e Polônia.

Copa do Mundo de 1986 (México)

Data: 31 de maio de 1986

Estádio: Estádio Azteca, Cidade do México

Público: 95.000 espectadores

Partida de Abertura: Itália 1 x 1 Bulgária

Gols: Altobelli (Itália); Sirakov (Bulgária)

A campeã mundial começou a defesa do título sem convencer, diante de uma Bulgária valente, mas limitada, que chegou até as oitavas de final com dois empates. A Itália caiu na mesma fase, sendo eliminada pela França de Platini, carrasca da seleção brasileira nas quartas de final. O empate entre os dois times no Azteca (que receberá mais uma abertura de Copa do Mundo neste ano) serviu apenas como aperitivo para uma Copa que entraria para a história graças às atuações inesquecíveis de Diego Armando Maradona, que ergueria a taça do mundial com a sua Argentina.

Copa do Mundo de 1990 (Itália)

Data: 8 de junho de 1990

Estádio: San Siro, Milão

Público: 73.780 espectadores

Partida de Abertura: Argentina 0 x 1 Camarões

Gol: François Omam-Biyik

Uma das maiores zebras da história das Copas. Mesmo terminando a partida com dois jogadores expulsos (André Kana-Biyik e Benjamin Massing), Camarões derrotou a atual campeã mundial e chocou o mundo logo no primeiro dia de competição. O time do goleador-veterano Roger Milla marcou seu nome na história ao chegar até as quartas de final da Copa, derrotando a Colômbia de Valderrama, Higuita e Rincon nas oitavas e só caindo para a Inglaterra em 3×2. Já a Argentina acabou chegando até a grande final novamente, na qual fo derrotada pela Alemanha.

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Copa do Mundo de 1994 (Estados Unidos)

Data: 17 de junho de 1994

Estádio: Soldier Field, Chicago

Público: 63.117 espectadores

Partida de Abertura: Alemanha 1 x 0 Bolívia

Gol: Jürgen Klinsmann

Atual campeã mundial, a Nationalmanschaft confirmou o favoritismo. Os germânicos, donos da maior média de idade da Copa, sofreram com o calor intenso e custaram a chegar ao gol diante de um time boliviano organizado (o último a disputar um mundial). O sul-americanos assustaram e quase fazem a zebra passear na Windy City. Porém, após bobeada da zaga de La Verde, o oportunista Klinsmann tirou o zero do placar, para a alegria do treinador Franz Beckenbauer. Veio então a infame expulsão de El Diablo Etcheverry, o camisa 10 boliviano, que após 8 meses sem jogar, entrou em campo para ser expulso em 3 minutos, chutando inexplicavelmente Lothar Matthaus. A partida marcou o início de uma Copa responsável por consolidar a popularidade do futebol nos Estados Unidos, que voltam a sediar a Copa nesta edição.

Copa do Mundo de 1998 (França)

Data: 10 de junho de 1998

Estádio: Stade de France, Saint-Denis

Público: 80.000 espectadores

Partida de Abertura: Brasil 2 x 1 Escócia

Gols: César Sampaio e Tom Boyd (contra) para o Brasil; John Collins (Escócia).

A seleção brasileira abriu a competição como favorita ao título e confirmou a expectativa com uma vitória sobre a Escócia, que faria ali a sua última participações em mundiais até a edição de 2026. Logo aos três minutos, após boa cobrança de escanteio de Bebeto, o volante César Sampaio desviou com o ombro e abriu o placar com a Amarelinha. O mesmo César Sampaio acabou cometendo pênalti em Kevin Gallacher. Collins converteu e empatou o jogo. No segundo tempo, Cafu fez boa jogada e após finalizar, contou com o gol contra de Boyd para concretizar a vitória da Seleção Brasileira, futura finalista daquela Copa.

Copa do Mundo de 2002 (Coreia do Sul e Japão)

Data: 31 de maio de 2002

Estádio: Seoul World Cup Stadium, Seul

Público: 62.561 espectadores

Partida de Abertura: Senegal 1 x 0 França

Gol: Papa Bouba Diop

A estreante Senegal produziu uma das maiores surpresas da história das Copas ao derrotar a campeã mundial e europeia. Apesar da lesão de Zidane, a França ainda contava com Desailly, Trezeguet, Thierry Henry, Thuram, Vieira e grande elenco. Mesmo assim, foram derrotados pelos leões de Teranga, que por sua vez tinham El Hadji Diouf, Aliou Cissé e o saudoso Papa Boupa Diop (falecido em 2020), autor do gol da vitória africana.

Copa do Mundo de 2006 (Alemanha)

Data: 9 de junho de 2006

Estádio: Allianz Arena, Munique

Público: 64.950 espectadores

Partida de Abertura: Alemanha 4 x 2 Costa Rica

Gols: Lahm, Klose (2x) e Frings (Alemanha); Wanchope (2x) (Costa Rica)

A abertura única de Copa do Mundo com mais gols marcados até hoje. A Alemanha de Jurgen Klinsmann, finalista em 2002 graças aos esforços individuais de Klose, Ballack e principalmente Oliver Kahn, dava mostras do projeto de futebol coletivo a partir da formação na base que brilharia naquele mundial, encheria os olhos em 2010 novamente e triunfaria de vez na Copa do Mundo de 2014.

Copa do Mundo de 2010 (África do Sul)

Data: 11 de junho de 2010

Estádio: Soccer City, Joanesburgo

Público: 84.490 espectadores

Partida de Abertura: África do Sul 1 x 1 México

Gols: Siphiwe Tshabalala (África do Sul); Rafa Márquez (México)

O golaço de Tshabalala fez o Soccer City explodir em festa, com direito a dancinha icônica na comemoração. Rafael Márquez, zagueiro-referência de La Tri, empatou o jogo, frustrando a expectativa do time sul-africano de Carlos Alberto Parreira, que apesar do futebol aguerrido acabou sendo eliminado ainda na fase de grupos, algo inédito para anfitriões em Copas até então.

Copa do Mundo de 2014 (Brasil)

Data: 12 de junho de 2014

Estádio: Arena Corinthians (Atual Neo Química Arena), São Paulo

Público: 62.103 espectadores

Partida de Abertura: Brasil 3 x 1 Croácia

Gols: Neymar (2x) e Oscar (Brasil); Marcelo (contra) (Croácia)

Após sofrer um gol contra logo no início, o Brasil reagiu e chegou ao empate graças a um pênalti mal marcado pelo árbitro pelo árbitro japonês Yuichi Nishimura, após simulação de Fred. Neymar brilhou e liderou a virada, convertendo o pênalti e marcando um golaço de fora da área. De bico, Oscar fechou o triunfo brasileiro.

Copa do Mundo de 2018 (Rússia)

Data: 14 de junho de 2018

Estádio: Estádio Luzhniki, Moscou

Público: 78.011 espectadores

Partida de Abertura: Rússia 5 x 0 Arábia Saudita

Gols: Gazinsky, Cheryshev (2x), Dzyuba e Golovin

A seleção anfitriã surpreendeu o mundo com uma goleada firme, com três dos cinco gols sendo marcados na etapa final. O resultado positivo mudou instantaneamente a percepção sobre as chances russas no torneio – corretamente, pois os russos bateram a Espanha (uma das favoritas ao título) nas oitavas e avançaram até as quartas de final, só caindo para a futura-finalista Croácia nos pênaltis

Copa do Mundo de 2022 (Catar)

Data: 20 de novembro de 2022

Estádio: Al Bayt Stadium, Al Khor

Partida de Abertura: Catar 0 x 2 Equador

Público: 67.372 espectadores

Gols: Enner Valencia (2x)

Pela primeira vez na história das Copas, o país anfitrião foi derrotado na partida de abertura – como era esperado. Apesar de serem campeões vigentes do futebol asiático, o plantel Catari não inspirava muita confiança e foi facilmente vencido pelo Equador do técnico Gustavo Alfaro, que apesar de cair ainda na primeira fase do chamado “grupo da morte” (Senegal e Holanda se classificaram), revelou ao mundo talentos como Hincapié, Preciado, Moisés Caicedo e Pacho. Com dois gols de Enner Valencia, os equatorianos estragaram a festa dos donos da casa.