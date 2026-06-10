Como diria o poeta: o amor é ferida que dói e não se sente. No Dia de Portugal, data em que se comemora também as Comunidades Lusófonas e Luís de Camões, considerado por cá o maior escritor da nossa língua, Cristiano Ronaldo usufruiu um tanto do lirismo do compatriota das letras e testou a paixão de seus admiradores.

Enquanto esteve em cena no Estádio de Leiria, da chegada da delegação à despedida depois da vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Nigéria, foi o causador dos gritos mais efusivos da torcida. Aquele amor que arde sem se ver.

Um simples aceno, toque na bola, despretensioso ou não, foi seguido de altos decibéis. Como, aliás, tem sido na maior parte de seus 41 anos por essas terras e nos territórios mundo afora que conquistou.

Mas seus feitos no último amistoso de Portugal antes da Copa do Mundo se limitaram mesmo a isso. O artilheiro maltratou um pouco a bola e mostrou problemas de pontaria. Seus admiradores nem parecem ligar para a “dor que desatina sem doer”.

Cristiano Ronaldo iniciou os dois tempos da partida do mesmo jeito: a perder “golos” feitos, para falar o bom portuguës de Camões. Coincidentemente, ambos aos 5 minutos, dentro da área, sem marcação. Deu aquele contentamento descontente ao ver o ídolo tocar na bola, só que de um jeito torto.

No restante do pouco mais de uma hora em que esteve em campo, mostrou que ainda tem muita vitalidade e acompanha como poucos a velocidade de transições ofensivas. As defensivas? Esquece!

Cristiano Ronaldo não parece ter muito mais obrigações táticas além de ficar espetado entre os zagueiros e recuar um pouco vez ou outra como pivô, para a penetração dos meias, pontas e laterais.

O que ainda faz muito bem, por sinal. Limpou pelo menos uma meia dúzia de jogadas e abriu um latifúndio na defesa nigeriana. Oportunidades poucas vezes bem aproveitada pelos seus companheiros.

O reinício da contagem regressiva rumo ao milésimo gol – faltam 25 – ficou mesmo para território americano. Quando entrar em campo na sua sexta Copa, Cristiano Ronaldo vai se tornar recordista absoluto em participações no torneio. Viu como o ídolo nem precisa balançar a rede para agitar os corações pelo mundo?